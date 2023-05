Harcèlement et intimidation (VS) – Nouveau plan cantonal contre le «bullying» à l’école Le Valais se dote d’un plan cantonal pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Plusieurs mesures seront bientôt mises en place pour lutter contre ce phénomène.

Les élèves seront sensibilisés, la médiation renforcée et du personnel spécifiquement formé pour intervenir dans les cas de harcèlement intimidation. KEYSTONE

Le Département de l’économie et de la formation du Valais indique que le plan d’action se base sur cinq axes. Il s’agit de la sensibilisation, la prévention, l’intervention, la formation et l’évaluation. Les élèves seront sensibilisés, la médiation renforcée et du personnel spécifiquement formé pour intervenir dans les cas de harcèlement intimidation.

La Haute École pédagogique du Valais avait conduit deux études sur la question en 2012 et 2019. Elles avaient montré qu’une minorité d’élèves faisait les frais de harcèlement de la part de pairs. Le sondage avait aussi révélé que les établissements ne disposaient pas de systématique d’intervention.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.