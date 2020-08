Valais – Nouveau programme pour les quinquagénaires sans emploi Le projet «50+actif» a été mis en place dans le canton du Valais afin d’améliorer la réinsertion professionnelle des 50 ans et plus. Des «mentors» seront notamment proposés pour leur prodiguer des conseils.

Le programme est proposé gratuitement aux quinquagénaires valaisans qui sont en recherche d’emploi. KEYSTONE

Le canton du Valais veut améliorer la réinsertion professionnelle des 50 ans et plus. Un programme d’accompagnement a été mis en place, avec notamment la mise à disposition de «mentors» pour les quinquagénaires en quête d’un emploi.

Le projet «50+actif», dont le bureau est basé à Martigny, est financé par le Service d’action sociale. Sa mise en oeuvre a été confiée à l’association «le Transit», spécialisée en job-coaching et déjà active dans le domaine de l’insertion professionnelle, indique lundi le canton du Valais dans un communiqué.

Ce programme est proposé gratuitement aux quinquagénaires valaisans qui, sans même être connus du chômage, de l’AI ou de l’aide sociale, sont en recherche d’emploi. L’objectif consiste à les réintégrer le plus rapidement possible dans la vie active.

Accompagnement personnalisé

Pour certaines personnes, une intervention ponctuelle et rapide suffira (conseils, aide pour un CV ou une lettre de motivation, préparation pour un entretien d’embauche), relèvent les instigateurs du projet. Dans d’autres cas, l’accompagnement devra être plus poussé. Une formation ciblée pourra par exemple être proposée et financée.

Le canton du Valais explique également que des «mentors» seront mis à disposition. Ces patrons ou jeunes retraités interviendront bénévolement. Ils seront à l’écoute des quinquagénaires et prodigueront des conseils. Ils pourraient aussi solliciter leur réseau professionnel pour faciliter la réinsertion du candidat.

ATS/NXP