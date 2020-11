Immobilier – Nouveau record de logements vides en Valais Le taux de vacance en hausse dans le canton varie fortement d’une région à une autre. Le Bas-Valais et le Valais central sont les régions les plus touchées.

Le Valais compte quelque 900 appartements vides supplémentaires par rapport à 2019 (photo d’illustration). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Avec 6251 logements vides au 1er juin 2020, le taux de vacance est reparti à la hausse en Valais. Il est l’un des plus élevés de Suisse. En ce qui concerne les villas, leur cote est montée avec la crise du coronavirus.

En recul l’an dernier, le taux de vacance a atteint un nouveau record dans le canton, passant de 2,1% à 2,4%. Il dépasse nettement la moyenne nationale qui s’élève à 1,7%, note l’indicateur immobilier 2020 publié par la Banque cantonale du Valais (BCVs) et l’Association des propriétaires CIV et présenté vendredi à la presse.

Au 1er juin dernier, 6251 logements étaient vides dans le canton, soit environ 900 de plus que l’année précédente. «Une évolution peu réjouissante particulièrement pour les propriétaires de logements locatifs qui représentent deux tiers des vacants».

Mais le taux de vacance varie fortement d’une région à une autre, a souligné Raphaël Gabella de la société de conseil immobilier CIFI qui a réalisé l’indicateur. Le Bas-Valais et le Valais central sont les régions les plus touchées, avec par exemple Sierre (6,1%) et Martigny (5,2%) qui totalisent à elles deux plus de mille logements vides.

Les loyers sont en conséquence à la baisse dans le Valais central. Ils se maintiennent pour l’instant, voire sont en hausse dans les autres régions, précise l’indicateur.

L’impact du coronavirus

Concernant le marché des villas, les prix grimpent (+0,8% en six mois). La pandémie de coronavirus et notamment le développement du télétravail font monter la cote de la maison individuelle en périphérie, proche de la nature et moins chère.

«La question du logement est devenue plus importante pour de nombreuses personnes en période de mobilité limitée. Pour certaines, le changement sera durable et aura donc un effet notable sur le marché des villas», note l’indicateur. Toutefois, il est «encore trop tôt pour évaluer l’impact économique».

ATS/NXP