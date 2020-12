Colombie – Nouveau record d’éradication de plants de coca 130’000 hectares de coca ont été détruits par le gouvernement colombien, soit la surface d’une ville comme Los Angeles.

(Photo Juan BARRETO / AFP) AFP

Le gouvernement colombien a assuré mercredi avoir battu pour la deuxième année consécutive un record d’éradication de plants de coca, matière première de la cocaïne, dont ce pays reste le premier producteur mondial.

«Nous avons atteint le niveau le plus élevé d’éradication manuelle de coca jamais enregistré par la Colombie: 130’000 hectares», s’est félicité le président Ivan Duque dans une déclaration aux médias. Ce chiffre, équivalent à la superficie d’une ville comme Los Angeles, aux États-Unis, dépasse le record de 94’000 ha annoncé en 2019.

Selon l’ONU, la Colombie comptait l’an dernier 154’000 ha de narco-plantations et a produit 1137 tonnes de cocaïne, une quantité légèrement supérieure à l’année précédente. Le bilan des Nations Unies est généralement publié au second semestre de l’année suivante et n’est donc pas encore connu pour 2020.

Ivan Duque a en outre assuré que cette année a été marquée par des «records historiques» de saisies de cocaïne (498 tonnes) et de destructions de laboratoires de fabrication de drogue (5447).

Depuis son arrivée au pouvoir en août 2018, ce président de droite a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants une priorité et lancé un plan antidrogue visant à réduire de moitié la superficie des plantations illégales de coca entre 2022 et 2023.

Bien qu’il affirme avoir atteint les objectifs fixés à ce jour, le total des narco-cultures n’a diminué, selon l’ONU, que d’à peine 9%. Les experts estiment que la superficie des nouvelles plantations atteint près de 50% de celles éradiquées de force.

Ivan Duque envisage aussi de reprendre les fumigations aériennes au glyphosate, initiative saluée par le gouvernement du président américain sortant Donald Trump, qui a déployé des militaires en Colombie en soutien au plan antidrogue, malgré le rejet de l’opposition.

Les fumigations aériennes de ce désherbant avaient été suspendues en 2015 par l’ex-président Juan Manuel Santos, suite à une alerte de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) contre ce produit «possiblement» cancérigène.

Après quatre décennies de lutte contre le narcotrafic, la Colombie reste le premier producteur mondial de cocaïne, générant près de 70% de cette drogue dans le monde, dont les États-Unis sont toujours le premier consommateur.

Le gouvernement accuse les groupes armés, financés par le trafic de drogue, d’être responsables de la pire vague de violence que connaît le pays depuis la signature de la paix avec la guérilla des Farc en 2016.

Depuis début 2020, 90 massacres (assassinats simultanés d’au moins trois personnes, selon la définition de l’ONU) ont été commis, selon l’observatoire indépendant Indepaz.

AFP/NXP