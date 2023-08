Nouveau règlement – Partir incognito à l’étranger? Pas avec les CFF Il n’est plus possible d’acheter des billets longe distance anonymes aux guichets de l’ex-régie fédérale, qui accumule toujours plus de données personnelles. Beni Gafner

Désormais, les CFF ne proposent plus que des billets personnalisés pour les voyages dans les pays voisins. KEYSTONE

Autrefois, les personnes qui achetaient un billet pour la France ou l’Italie au guichet pouvaient le faire de manière anonyme. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. On demande désormais le prénom, le nom, la date de naissance et l’adresse e-mail. À la question de savoir pourquoi ces données personnelles sont nécessaires, un employé des CFF répond: «Je ne peux plus imprimer de billet sans avoir préalablement saisi ces informations.»