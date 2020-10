États-Unis – Nouveau revirement sur le plan de relance L’administration Trump réclame aux parlementaires de voter une loi qui permettrait de rediriger quelque 130 milliards de dollars vers une aide aux PME.

Mark Meadows, à gauche, et Steve Mnuchin, à droite, demandent aux parlementaires de voter une loi qui permettrait au gouvernement américain de rediriger quelque 130 milliards de dollars non encore utilisés du précédent plan (archives). KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

La Maison-Blanche a effectué dimanche une énième volte-face sur la relance de l’économie malmenée par la pandémie de Covid-19. Elle a cette fois pressé le congrès des États-Unis de voter un mini-plan destiné à aider en urgence les PME en difficulté.

Ce changement intervient après que le parti républicain du président Donald Trump et l’opposition démocrate ont rejeté, pour des raisons différentes, une proposition de 1800 milliards de dollars faite vendredi par le gouvernement fédéral pour soutenir l’économie.

Dans une lettre adressée au congrès, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, et le secrétaire américain au trésor, Steven Mnuchin, demandent aux parlementaires de voter une loi qui permettrait au gouvernement américain de rediriger quelque 130 milliards de dollars (118,30 milliards de francs) non encore utilisés du précédent plan de soutien baptisé PPP (Paycheck Protection Program, programme d’aide aux petites entreprises).

Multiplication des manœuvres

Cette enveloppe serait réservée à des entreprises, notamment les PME, faisant face à un déclin des revenus pendant que des discussions se poursuivent sur des aides plus importantes.

À environ trois semaines des élections du 3 novembre, il est peu probable que cette requête soit acceptée par les démocrates. Leur chef, Nancy Pelosi, qui négocie avec le gouvernement, a déjà rejeté toute idée de mesures ciblées, disant vouloir un soutien économique de grande ampleur plus à même, selon elle, de donner un coup de fouet à l’activité.

La nouvelle stratégie de la Maison-Blanche est la dernière en date dans une semaine au cours de laquelle le président américain Donald Trump et son équipe ont multiplié les manœuvres. Ils ont alterné entre rupture des discussions, retour à la table des négociations, mesures ciblées et enfin des gestes en faveur des démocrates, sans grand succès.

Le nouveau plan de soutien à l’économie est devenu un enjeu majeur pour le camp républicain: le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, compte désormais près de dix points d’avance dans la moyenne des sondages nationaux et a également conforté son avantage dans les intentions de vote au niveau des États décisifs pour l’élection.

Le tableau économique est en outre désastreux: près de 11 millions de personnes sont au chômage et 25 millions d’Américains ont vu leurs revenus chuter à cause de la pandémie et survivent grâce aux aides publiques.

ATS/NXP