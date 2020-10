Voyage et coronavirus – Nouveau seuil pour les quarantaines liées aux voyages Le Conseil fédéral a adapté la limite de cas pour 100’000 habitants qui définit les pays et les territoires à risque. L.Pe

Magali Girardin

Alain Berset a annoncé aujourd’hui l’adaptation de l’obligation de quarantaine en cas de voyage d’affaires. Lesdites adaptations entrent en vigueur le 29 octobre 2020.

L’incidence du COVID-19 en Suisse étant relativement élevée en comparaison avec les pays européens, le seuil précité a été relevé et l’ordonnance adaptée : seuls les pays et les territoires où l’incidence dépasse de plus de 60 l’incidence en Suisse seront placés sur ladite liste.

Quatre pays, trois régions

La Belgique, la République tchèque, Andorre et l’Arménie: le Conseil fédéral ne classe plus que ces quatre pays ainsi que trois zones en France: Région Hauts-de-France, Région Île de France et Polynésie française, comme régions à risques en lien avec le coronavirus.

Enfin, les exceptions relatives aux voyages d’affaires et aux personnes qui voyagent pour des raisons médicales ont également été actualisées : la règle selon laquelle les voyages en question ne peuvent excéder cinq jours a été supprimée.