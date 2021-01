Réchauffement climatique – Nouveau tour de piste au Grand Conseil pour l’économie circulaire Pour pousser toujours plus à la réutilisation des déchets, une élue demande un inventaire et de nouvelles incitations. Lise Bourgeois

Des initiatives comme la bibliothèque de prêt d’objets de La Manivelle à Lausanne vont dans le sens de l’économie circulaire telle que réclamée par les Verts. Patrick Martin/A

La lutte contre le réchauffement fait phosphorer les esprits comme jamais. C’est pourtant une idée pas toute neuve que la Verte Anne-Laure Métraux-Botteron remet sur le tapis au Grand Conseil. Convaincue que Vaud, tout comme la Suisse, n’en fait pas assez, elle demande à l’État une étude en quatre parties sur l’économie circulaire, soit l’économie sans CO₂. En 2016, la Vert’libérale Dominique-Ella Christin avait proposé un programme similaire avant de renoncer, la question ayant été jugée trop large à l’époque.

On repart donc pour un tour, avec l’espoir que les mentalités ont changé en cinq ans. L’économie circulaire s’inscrit dans le quotidien des citoyens consommateurs. À titre d’exemple, le plan climat de Lausanne a révélé, la semaine dernière, que la plus grande partie des émissions de CO₂ de la population venait de la consommation (52%). On parle ici de la consommation au sens large, avec l’alimentation, le numérique, le fait d’habiter entre quatre murs construits de divers matériaux et les achats en général.