Importante modernisation – Nouveau visage en vue pour le quartier de la gare de Saint-Prex La Municipalité souhaite moderniser l’entier de la zone pour en faire une interface de toutes les mobilités. Le projet s’inscrit dans la lignée de la réfection des quais entreprise par les CFF. Maxime Schwarb

Situé sur le haut du bourg, le quartier de la gare devrait subir une importante modernisation au cours des années à venir. VQH

Alors que les gares ne cessent de se métamorphoser sur l’axe Lausanne-Genève pour entrer dans une nouvelle ère, Saint-Prex a aussi l’idée de transformer ce quartier stratégique. Il l’a déjà fait savoir en 2020, quand l’Exécutif a fait parvenir au Canton une demande de subvention pour mener une étude préliminaire de ce qu’il appelle «l’interface de la gare», un périmètre élargi à proximité des trains. «Il s’agit de rendre plus performante et plus attractive toute cette zone», explique Véronique Savioz, municipale notamment chargée de l’Aménagement du territoire. «Nous n’en sommes qu’au stade de l’étude et il s’agit d’établir un diagnostic de la situation actuelle.»

L’étude de planification avait par exemple identifié l’an dernier un besoin de places de parc couvertes et sécurisées pour vélos (bike + rail), de l’ordre de 80 à 100 places, ainsi que 20 places pour les voitures. Pour rappel, depuis 2019, le Grand Conseil vaudois s’est engagé à soutenir financièrement et techniquement les communes dans le développement d’interfaces de transports régionaux jusqu’à hauteur de 50%.

Le projet saint-preyard s’inscrit dans le développement, déjà prévu, de la partie sud de la gare, qui comprendra des commerces, des logements ainsi qu’un espace public.

«Nous voulons rendre plus performante et plus attractive toute la zone de la gare.» Véronique Savioz, municipale de Saint-Prex

L’heure est donc à l’identification des besoins des différents utilisateurs, aussi bien le trafic motorisé que les vélos et les piétons, en définitive les usagers de la gare. «Il y a par exemple vraiment quelque chose à faire pour les personnes à mobilité réduite, car la configuration actuelle est trop peu aménagée pour elles», insiste la municipale chargée du dossier.

Horizon 2025

Le préavis déposé porte sur une demande de crédit d’un montant de 112’000 francs, nécessaire à financer l’étude de faisabilité du projet. Une somme dont la moitié devrait être prise en charge par le Canton. Si tous les feux passent au vert durant ce processus qui s’annonce assez long, les travaux pourraient démarrer en 2025.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.