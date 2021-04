Pandémie – Nouveaux écueils dans la lutte anti-Covid, le vaccin Johnson & Johnson mis en pause Nouveau revers pour la campagne de vaccination mondiale avec la suspension annoncée mardi du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson aux États-Unis et en Afrique du Sud, et le retard de son déploiement en Europe, en raison de l’apparition rare de graves caillots sanguins.

Les autorités américaines ont recommandé mardi «une pause» dans les injections du vaccin du groupe américain Johnson & Johnson, tout en affirmant que cela n’aurait «pas d’impact important» sur l’immense campagne de vaccination, puisque ces doses représentent moins de 5% de celles administrées aux États-Unis jusqu’à présent. «Il y a suffisamment de vaccins pour chaque Américain, c’est tout à fait indiscutable», a assuré mardi le président démocrate Joe Biden.

Le laboratoire Pfizer a indiqué mardi accélérer la production de son vaccin, et pouvoir livrer aux États-Unis 10% de doses de plus que prévu d’ici fin mai. Le groupe américain pourra «fournir la totalité des 300 millions (de doses) convenues pour fin juillet avec deux semaines d’avance», a ajouté sur Twitter son PDG, Albert Bourla.

Plus de 6,8 millions de doses de «J&J» ont déjà été administrées sur le territoire américain et l’Agence américaine des médicaments (FDA) enquête sur six femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins après avoir reçu ce vaccin. «Un cas s’est révélé mortel et un patient se trouve dans un état critique», a précisé un responsable de la FDA.

Les Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique du pays, se réuniront mercredi afin d’évaluer ces cas.

L’Afrique du Sud a annoncé à son tour suspendre mardi l’utilisation du vaccin unidose, jusqu’à ce que la «relation de cause à effet entre le développement de caillots» et son administration «soit suffisamment analysée», a déclaré le ministre de la Santé Zweli Mkhize.

Le Canada a, lui, choisi de maintenir ses commandes, dont les premières livraisons sont prévues à la fin du mois.

Les pays européens risquent de souffrir de nouveaux délais dans leur campagne de vaccination, Johnson & Johnson ayant annoncé mardi «retarder le déploiement» de son vaccin unidose contre le Covid-19 en Europe. L’UE a signé pour une commande ferme de 200 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson, à laquelle s’ajoute une option pour 200 millions supplémentaires. Le groupe s’est engagé jeudi à bien fournir 200 millions de doses d’ici à la fin de l’année.

En Belgique, les doses déjà livrées vont être «maintenues au congélateur», avant un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA) attendu mercredi, a-t-on indiqué mardi soir au sein de la «Task force Vaccination» mise sur pied par les autorités sanitaires belges.

L’apparition de ces complications rappelle celles liées au vaccin AstraZeneca, sur lesquelles enquête l’Agence européenne des médicaments, et qui a provoqué une forte méfiance à son encontre dans la population et l’interruption de son utilisation dans plusieurs pays, notamment le Danemark.

En Allemagne, les personnes de moins de 60 ans vaccinées avec une première dose d’AstraZeneca auront leur deuxième injection avec un autre vaccin, ont décidé mardi soir les ministères de la Santé fédéral et régionaux.

Les deux vaccins utilisent la même technologie recourant à un adénovirus pour vecteur.

Dans le cas d’AstraZeneca, on recensait à la date du 4 avril 222 cas de ces thromboses atypiques sur 34 millions d’injections réalisées dans l’Espace économique européen (UE, Islande, Norvège, Liechtenstein) et le Royaume-Uni, selon l’EMA. Cela s’est soldé par 18 décès (en date du 22 mars).

Le vaccin de Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi, en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique.

La vaccination se poursuit sur l’ensemble de la planète, où des millions de musulmans ont entamé mardi un ramadan «pas comme les autres» pour la deuxième année consécutive. Des pèlerins immunisés contre le Covid-19 ont effectué mardi la omra, le petit pèlerinage de la Mecque en Arabie saoudite.

Au premier jour de ce mois de jeûne, la Turquie a annoncé un renforcement des restrictions, après avoir enregistré mardi près de 60’000 nouveaux cas de Covid-19 et 273 décès, son record depuis l’apparition de la pandémie.

Les autorités du Bangladesh ont ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations par le Covid-19

Aux Pays-Bas, l’heure était à l’espoir d’un assouplissement des mesures, le gouvernement ayant annoncé mardi une possible levée du couvre-feu et l’ouverture des terrasses fin avril, si la situation le permet.

Plus de 806 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 200 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 22 h 00 suisses.

De fortes inégalités subsistent entre pays à «revenu élevé» au sens de la Banque mondiale, qui concentrent près de la moitié des doses administrées dans le monde, et pays à «faible revenu», où n’ont été administrées que 0,1% des doses. Une vingtaine de pays, essentiellement situés en Afrique et en Océanie, n’ont pas encore entamé leur campagne. Ils hébergent 4% de l’humanité. Israël, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, le Chili et les États-Unis sont les pays dont les campagnes sont le plus en avance (hors pays de moins d’un million d’habitants).

Dans le monde, le bilan de la pandémie approche les trois millions de morts, dont plus d’un million en Europe, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

