Mobilité en Suisse romande – Nouveaux horaires CFF: quatre minutes de plus entre Genève et Lausanne En 2025, les CFF prévoient de supprimer la liaison directe entre Genève et Neuchâtel. Le temps de trajet pour Lausanne est rallongé. Emilien Ghidoni

Un RegioExpress en gare de Genève. ENRICO GASTALDELLO/AZZUROMATTO

Dès le 14 décembre 2024, les CFF procéderont à une refonte totale de leurs horaires. La ligne IC5 qui reliait Genève à Zurich par le pied du Jura s’arrêtera à Lausanne, ce qui prive la Cité de Calvin d’une liaison directe avec Neuchâtel. Le trajet entre Genève et Lausanne sera aussi rallongé de 4 minutes, en raison d’un arrêt supplémentaire à Renens. Il faudra donc 39 minutes pour relier les deux plus grandes villes de Suisse romande. Entre Lausanne et Berne, l'allongement du temps de parcours sera de 3 minutes sur la relation la plus rapide.

Ces changements ont été décidés en raison d’importants travaux à réaliser sur le réseau ferroviaire et dans les gares. Dans un communiqué, les CFF indiquent que les horaires actuels ne permettent pas aux trains de maintenir la cadence. Le pôle de Renens gagne en importance, avec l’arrêt des grandes lignes IC1, IC5 et IR90 en gare.

Du côté des bonnes nouvelles pour Genève, la liaison Annemasse-St-Maurice circulera deux fois par heure, avec un train sur deux se rendant jusqu’à Martigny.

