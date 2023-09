Nouvel album surprise – Dix-huit ans plus tard, les Stones reviennent avec un disque original Le groupe londonien né en 1962 annonce «Hackney Diamonds», un nouvel album de compos maison, le premier depuis «A Bigger Bang» en 2005. Conférence de presse mercredi à Londres. Nous y serons. 24heures

Le trio «historique» des Rolling Stones, Mick Jagger (80 ans), Keith Richards (79 ans) et Ron Wood (76 ans) n’a jamais arrêté de tourner mais n’avait plus publié de composition originale depuis 2005. KEYSTONE

Le buzz couvait depuis des semaines, d’abord sous la forme d’un petit encart publicitaire paru dans la presse régionale anglaise, annonçant l’étrange ouverture d’un magasin avec pour logo une paire de babines fendues d’une grosse langue: «Hackney Diamonds, expert de la réparation de verre. Ouverture en septembre 2023!» La langue goulue avait aussi été observée projetée sur des monuments de New York, Londres et Paris, courant août. Les fans des Rolling Stones avaient supputé l’indice d’un nouvel album: c’est gagné!

Le groupe britannique a publié une vidéo Youtube donnant rendez-vous à l’animateur Jimmy Fallon à Hackney, dans l’Est de Londres, mercredi 6 septembre à 15h30. Le trio survivant – Keith Richards, Mick Jagger, Ron Wood – devrait y annoncer la sortie de son nouvel album. Son titre est confirmé: «Hackney Diamond.»

L’affaire est d’importance: Mick Jagger, 80 ans et Keith Richards, 79 ans, n’avaient plus publié de disque de nouvelles compositions depuis 2005 et «A Bigger Bang.». En 2016, un album de reprises blues avait ravi les puristes. En 2020, une chanson originale, «Living in a Ghost Town» avait été diffusée durant le confinement du Covid-19 – ce même virus qui avait entraîné l’annulation du concert des Stones à Berne, en juin 2022, Mick Jagger ayant été détecté positif.

La conférence de presse londonienne sera diffusée live à 15h30. «24Heures» et «La Tribune de Genève» y sont conviés: la conversation entre Jimmy Fallon, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood sera retransmise sur nos sites, via la chaîne Youtube du groupe.

Avec les Beatles!

Selon plusieurs sources, ce disque, le premier depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2021, comportera plusieurs contributions enregistrées avant son décès. Au moins une chanson de ce nouvel album devrait mettre en scène les deux membres restants des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, a rapporté «Variety».

