Climat – Nouvel appel européen de Greta Thunberg La militante écologiste suédoise s’est entourée d’autres jeunes et de 150 scientifiques pour appeler les dirigeants européens à faire face à l’ «urgence climatique».

Dans une lettre, Greta Thunberg demande l’adoption de mesures immédiates, sept «premiers pas» pour «éviter un désastre climatique et écologique» AFP

Greta Thunberg et trois autres jeunes militantes écologistes ont lancé jeudi un nouvel appel aux dirigeants de l'Union européenne pour «faire face à l’urgence climatique», dans une tribune signée par 150 scientifiques et de très nombreuses célébrités.

Dans une lettre envoyée aux 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union, qui se retrouvent vendredi et samedi pour un sommet extraordinaire à Bruxelles, l’adolescente suédoise demande l’adoption de mesures immédiates, sept «premiers pas» pour «éviter un désastre climatique et écologique».

L’appel demande notamment, «avec effet immédiat», de «cesser les investissements dans l’exploration et extraction d’énergies fossiles, de céder toutes les subventions à ces énergies et de sortir complètement et immédiatement des énergies fossiles». Ou encore d’oeuvrer à faire de l'»écocide» un crime devant la Cour internationale de justice de l’ONU à La Haye.

Signataires de 50 pays

Pour les auteurs, la crise du Covid-19 et la mobilisation qu’elle a engendrée à travers le monde montre «que la crise climatique n’a à aucun moment été traitée comme une crise, ni par les politiciens, les médias, le monde des affaires ou de la finance».

Parmi les plus de 3000 premiers signataires venant de 50 pays, on retrouve plusieurs scientifiques du climat de renom, comme Hans Joachim Schnellnhuber, et les professeurs Kevin Anderson et Michael Mann. L’ONG Greenpeace et l’ancien ministre français Nicolas Hulot apparaissent également sur la liste.

La pétition a aussi le renfort d’une flopée de stars internationales, comme les acteurs américains Leonardo DiCaprio et Joaquin Phoenix ou encore le Néo-Zélandais Russell Crowe, la Française Juliette Binoche et les musiciens du groupe britannique Coldplay.

Greta Thunberg (17 ans), restée chez elle en Suède pendant la crise du Covid-19, cosigne la lettre avec l’Allemande Luisa Neubauer (24 ans), la Belge Anuna de Wever et sa compatriote Adélaïde Charlier, 19 ans toutes deux.

Une vidéoconférence est prévue jeudi en fin de journée avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, a précisé le porte-parole de cette dernière.

( AFP/NXP )