Élections communales – Nouvel incident de campagne à Perroy Les deux municipaux sortants et un autre candidat ont utilisé les armoiries de la commune sans y être autorisés. Yves Merz

Les armoiries de la commune de Perroy ne devraient pas figurer sur le flyer des deux municipaux sortants, Raphaël Guisan (à gauche) et Renato Tondina. DR

L’affaire des armoiries qui a secoué La Tour-de-Peilz en février ne semble pas avoir servi de leçon. Les deux municipaux sortants, Renato Tondina et Raphaël Guisan, qui font liste commune pour le 2e tour, ont envoyé un tous-ménages sur lequel figure l’écusson de Perroy. La grappe jaune sur fond bleu se trouvait aussi sur le flyer du candidat indépendant Julien Gaillard au premier tour. Or, l’utilisation des armoiries dans le cadre d’une campagne électorale doit être soumise à autorisation, sous peine d’être sanctionnée pénalement. Cet incident vient s’ajouter au scandale du flyer diffamatoire et à la démission fracassante du municipal Mathieu Henri le soir du premier tour.