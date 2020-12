Les entreprises et le coronavirus – Nouvelle agence de placement 100% en ligne boostée par la pandémie Lancée il y a trois mois, Teameo, dont le siège est à Lutry, bouscule le marché de l’intérim dans certaines branches en effervescence. Jean-Marc Corset

Antoine Offroy compare son agence virtuelle à un Tinder pour employeurs et demandeurs d’emploi. Lutry, 30 novembre 2020. PATRICK MARTIN/24 HEURES

Si la pandémie frappe durement l’emploi dans de nombreux domaines, elle a aussi accru le besoin de main-d’œuvre dans plusieurs activités, notamment la logistique, le transport de marchandises ou le nettoyage. En cette période particulièrement compliquée, un traitement rapide de ce type d’offres s’avère capital tant pour les entreprises que pour les demandeurs d’emploi, qui se tournent de plus en plus vers les solutions en ligne. La crise a ainsi accéléré la naissance de la toute nouvelle agence de placement virtuelle Teameo, en gestation depuis plusieurs années du côté de Lutry, qui opère uniquement à distance.

Mis en ligne en juillet, mais lancé véritablement le 24 août, le site comptait déjà quelque 2000 inscrits après trois mois et une vingtaine d’employeurs qui ont utilisé le service, relève son directeur, Antoine Offroy. En comparaison, il estime qu’une agence de placement traditionnelle reçoit environ une centaine de dossiers à valider chaque mois.

Pour l’heure, Teameo compte deux conseillers en personnel – naturellement en télétravail – qui sont chargés de valider les données personnelles et de contrôler les documents fournis en ligne, tel que permis de travail et de conduire ainsi que d’autres documents administratifs. Le consultant – ou coach – appelle le demandeur d’emploi dans les vingt-quatre heures pour un entretien d’embauche, par téléphone, sur la base de son curriculum vitae. Le candidat pourra alors recevoir des propositions de missions correspondant à son profil.

Gain de temps

«C’est un gain de temps pour tout le monde, observe Antoine Offroy, qui a travaillé treize ans chez Grand Chelem, société d’organisation d’événements sportifs et culturels, comme responsable de la recherche de sponsors et chef de projet du tournoi de tennis Swiss Open Gstaad. Nous fournissons un service vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Un chef de chantier sous l’eau qui a besoin de renfort pour le lendemain peut l’obtenir dans les temps.» Afin de perfectionner son approche de mettre en relief les compétences du candidat, l’agence de placement virtuelle développe actuellement de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux clients du site une présentation par vidéo.

«Au départ, nous pensions nous intéresser principalement au domaine de la construction, mais la réalité du terrain nous a amenés à proposer nos services surtout dans les domaines de la logistique et du commerce de détail.» Antoine Offroy, directeur de Teameo

«Notre site fonctionne comme un Tinder professionnel. Ce site met en relation des hommes et des femmes, remarque Antoine Offroy. Nous, nous mettons en relations employeurs et travailleurs.» Spécialisée dans les métiers sans grandes qualifications, Teameo fournit ce qu’on appelle «des bras»: des manœuvres, chauffeurs-livreurs, magasiniers, gérants de stocks, préparateurs de commandes, agents de nettoyage et de conciergerie, déménageurs, paysagistes et emplois saisonniers ou dans l’événementiel.

Des fonctions très demandées en cette période où les ventes d’aliments et de marchandises en ligne ont explosé. «Au départ, nous pensions nous intéresser principalement au domaine de la construction, mais la réalité du terrain nous a amenés à proposer nos services surtout dans les domaines de la logistique et du commerce de détail.»

L’agence de travail intérimaire va lancer ces prochaines semaines un nouveau service, du nom de Teameo Montain, qui cible sept stations de ski – dont Champéry, Nendaz et Verbier – afin de fournir un service de livraison de repas domicile en collaboration avec les restaurants locaux. Ceux-ci pourront travailler avec un chauffeur attitré. Un service que ne fournissent pas les grands opérateurs de livraisons de plats cuisinés, très peu présents en montagne.

Accueil des matches du LS

Par ailleurs, Teameo vient de conclure un contrat avec le Lausanne-Sport. L’agence va fournir tout le personnel qui s’occupera de l’accueil dans la restauration et les salons VIP, ainsi que pour les divers services dans le nouveau stade de la Tuilière, lorsque celui-ci sera ouvert aux supporters. Cela représente près de 50 personnes par match.

L’idée d’une agence de placement 100% en ligne germe depuis longtemps dans la tête d’Éric Gerini, directeur général du groupe Pemsa, dont le siège est à Lutry. Son entreprise est née en 1993 lors de l’association avec une société fribourgeoise de placement d’électriciens, Marchon SA, avant de migrer au Tessin où elle réalise encore 40% de ses affaires (2% en Suisse alémanique). Le reste en Suisse romande, où elle est revenue en 2001, installant son siège à Lausanne puis chez les Singes. Intégré dans le groupe français DLSI, Pemsa comprend désormais une quinzaine de bureaux en Suisse avec 70 employés pour cinq marques: Pemsa (construction, techniques du bâtiment et services aux entreprises), Assisteo (personnel médical et de soins), Multi (administration, comptabilité, banque), MBT à Zurich (bâtiment, construction électricité) et, depuis peu, Teameo.

Cannibalisation?

Éric Gerini explique qu’un projet de plateforme web a été développé à l’interne comme laboratoire, permettant de tester des algorithmes. Mais le marché n’était pas prêt pour un tel service, en particulier dans le monde de la construction. Aujourd’hui, il en va tout autrement. Les clients mettent eux-mêmes les données dans la machine, dit-il, et le système permet à une entreprise de mieux cibler les candidats avec des critères qualitatifs. Ne craint-il pas, comme chez certains grands acteurs du placement de personnel que l’agence virtuelle ne «cannibalise» les parts de marché des marques traditionnelles? «C’est disruptif, c’est indéniable. Teameo est clairement un concurrent de Pemsa. Mais nous croyons encore aux relations humaines.» Et si les parts de marché se déplacent sur l’agence en ligne, elles restent au moins au sein du groupe.