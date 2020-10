Bâle – Nouvelle arrestation après la mort d’un ado de 15 ans Un garçon de 16 ans a été arrêté par la police. Il est soupçonné de ne pas avoir prêté secours à un ado découvert sans vie lundi dans un appartement.

L’adolescent a été découvert sans vie lundi vers 17h00 dans l’appartement d’une de ses connaissances. (photo d’illustration) Keystone

La police a arrêté un nouveau suspect dans l’affaire de la mort d’un adolescent de 15 ans, lundi à Bâle. Il s’agit d’un garçon de 16 ans, soupçonné de ne pas lui avoir prêté secours. La fille de 15 ans arrêtée précédemment a été libérée, mais la procédure la concernant se poursuit.

Outre ces deux adolescents, trois jeunes adultes sont également suspectés de ne pas avoir prêté secours au garçon de 15 ans, indique mercredi un porte-parole du Ministère public de Bâle-Ville. Il confirme l’information révélée par le site en ligne du Blick.

Les causes de la mort de l’adolescent ne sont pas encore connues. Elles font l’objet de l’enquête et des analyses de l’institut médico-légal. Les enquêteurs privilégient la piste d’une substance inconnue consommée par le garçon. «Il s’agit sans doute d’un cocktail», précise le porte-parole. L’analyse toxicologique livrera ses résultats dans une semaine au plus tôt.

L’adolescent a été découvert sans vie lundi vers 17h00 dans l’appartement d’une de ses connaissances. Auparavant, le malheureux y avait passé du temps avec d’autres ados et de jeunes personnes majeures. Les secours n’ont été alertés qu’une heure après sa mort.

ATS