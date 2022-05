Six moutons ont été tués fin avril au-dessus de Lignerolle. Pour l’agriculteur, il ne fait aucun doute que le grand prédateur est en cause. «Le surveillant de la faune était catégorique», affirme-t-il.

Six moutons ont été tués dans la nuit du 24 au 25 avril à Montougy-Dessus. (Photo d’illustration)

Six moutons ont à nouveau été tués dans le Jura vaudois. Très certainement par le loup. L’attaque s’est produite dans la nuit du 24 au 25 avril, dans un parc «protégé» par plusieurs rangées de fils électrifiés au-dessus du village de Lignerolle, rapporte «L’Omnibus» dans son édition de vendredi 6 mai.

C’est la première fois que les bêtes de Marion et Julien Bourgeois sont attaquées par un animal sauvage. «Mais j’ai déjà vu des traces tout près d’ici dans la neige, il y a quatre ou cinq ans», affirme Etienne Bourgeois, leur père. Quand il était à la tête du domaine agricole, il avait perdu des moutons, agressés par des chiens. «C’était bien pire, quand on les a découverts, la plupart n’étaient pas encore morts…» Et depuis son retour, le lynx lui a aussi pris quatre bêtes. «En quarante ans, c’est peu», estime-t-il.