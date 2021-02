Tribunal cantonal – Nouvelle audience pour l’incendie mortel de Payerne Un Italien avait été reconnu coupable d’homicide par négligence en mai. Pendant qu’il faisait un footing, un incendie éclatait dans son appartement, causant la mort d’une jeune voisine. Frédéric Ravussin

L’incendie avait ravagé un bâtiment du centre de Payerne en avril 2017. JEAN-PAUL GUINNARD

«Cela vient bien de chez lui, mais ce n’est pas de lui. Et c’est là tout la différence.» Pour Me Albert Habib, Fabio* n’avait pas à être reconnu coupable d’homicide et d’incendie par négligence par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois en mai dernier. Raison pour laquelle il avait fait appel de la sentence de 100 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans.

La pénible affaire remonte au 23 avril 2017 quand l’incendie parti de l’appartement du prévenu dans le centre de Payerne s’était propagé au reste de l’immeuble, causant le décès d’une voisine du quadragénaire italien, une Brésilienne âgée de 22 ans, alors que le prévenu était parti pour un footing. C’est donc près de quatre ans après les faits dramatiques que la cause se retrouve devant les juges du Tribunal cantonal, à Lausanne.

«En fait, aucune thèse ne peut être retenue contre mon client.» Me Albert Habib

Pour Me Habib, la présomption d’innocence a été bafouée. Il a été reproché à son client de ne pas avoir verrouillé le dispositif de sécurité de sa cuisinière, ce qui aurait «permis» à son chat d’allumer les plaques vitrocéramiques qui semblent être la cause du sinistre mortel. «Une thèse qui ne doit pas être retenue, compte tenu des nombreuses réserves d’ordre technique émises par l’expertise complémentaire. Contrairement au dysfonctionnement électrique qui serait survenu dans ce bâtiment vétuste. En fait, aucune thèse ne peut être retenue contre mon client.»

«Négligent sur deux points»

Un avis que ne partage évidemment ni le conseil de la mère de la victime – qui s’est constituée partie civile –, ni la procureure en charge du dossier qui a conclu au rejet de l’appel. «Ce qui lui est reproché, c’est d’avoir été négligent sur deux points. D’une part en laissant deux casseroles et deux machines à café sur les plaques. D’autre part en n’enclenchant pas le dispositif de sécurité de la cuisinière. Et ces négligences sont en lien de causalité avec le drame.»

Pour l’avocate de la mère de la victime, l’affaire est beaucoup plus simple que ne veut le faire croire la défense. «Raison pour laquelle le Tribunal de police a donné une réponse simple en mai dernier», précise Me Liza Sant’Ana Lima. À ses côtés, sa cliente est en larmes et semble n’avoir que faire des excuses que réitère une nouvelle fois le prévenu. «À cause de sa négligence, ma vie s’est arrêtée, j’ai vu ma fille mourir devant mes yeux», a rappelé cette dernière, qui, alertée par sa fille prisonnière dans son appartement, avait assisté, impuissante depuis l’extérieur, à l’incendie meurtrier.