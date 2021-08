Lutte contre le Covid-19 – Nouvelle campagne d’information en faveur de la vaccination L’OFSP souhaite convaincre ceux et celles qui attendent encore pour franchir le pas de la vaccination et dévoile de nouvelles affiches.

La nouvelle campagne d’information de l’Office fédéral de la santé publique invite à se faire vacciner avant l’automne. Office fédéral de la santé publique (OFSP)

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé lundi une nouvelle campagne d’informations sur la vaccination contre le coronavirus. L’objectif est de convaincre ceux et celles qui attendent encore pour franchir le pas de se faire vacciner.

Sous le slogan «À ne pas manquer: faites-vous vacciner», la campagne invite à se faire vacciner avant l’automne pour aider à contenir une nouvelle vague de la pandémie et contribuer à rétablir les libertés de la vie quotidienne.

Candidats plus rares

«Les personnes qui reçoivent leur première dose en août bénéficieront d’une protection vaccinale complète d’ici aux vacances d’automne», souligne par ailleurs l’OFSP dans un communiqué.

Près de deux tiers des plus de dix-huit ans ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. Le vaccin est autorisé à partir de 12 ans. Les candidats au vaccin se font toutefois de plus en plus rares, alors que la Suisse fait face à une augmentation du nombre de cas et au variant Delta.

ATS

