L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a lancé lundi sa nouvelle campagne d’informations sur la vaccination contre le coronavirus. La solidarité y est mise en avant afin que «tout le monde puisse, à terme, vivre à nouveau sans restrictions».

Avec l’initiative «Ensemble pour la vaccination», l’OFSP lance la deuxième phase de la plus grande campagne de vaccination de Suisse, indique-t-il dans un communiqué. Le slogan est «Un geste du cœur pour tous», car chaque personne qui se fait vacciner contribue à endiguer la pandémie et montre que la santé des autres lui tient à coeur, souligne l’OFSP.

La campagne rappelle au grand public que c’est le bon moment pour se renseigner sur les dates de vaccination et que chacun doit prendre sa décision de manière individuelle et en connaissance de cause. L’accès à la vaccination de la population générale augmente les chances d’un retour à la normale. La campagne sera diffusée par le biais de spots télévisés, d’affiches et sur Internet.

