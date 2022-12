Service du feu – Nouvelle caserne de pompiers de Payerne enfin sur les rails L’association intercommunale du SDIS Broye-Vully a voté le crédit d’étude pour une caserne attendue depuis des lustres. Sébastien Galliker

Vétuste et peu pratique lors d’interventions, l’actuelle caserne des pompiers est voisine de l’Hôtel de Ville de Payerne. JEAN-PAUL GUINNARD

Une caserne datant des années 1960 avec trois points de départ des moyens d’intervention (caserne, halle dans la zone de La Palaz et local à Corcelles-près-Payerne) et des espaces de vie ne correspondant plus aux normes actuelles.