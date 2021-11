Cybercriminalité dans le canton de Vaud – Nouvelle cyberattaque: une dizaine de communes touchées Après Rolle et Montreux, les pirates informatiques agressent des communes, cette fois dans la région de Morges. Sans aucun dommage. Dominique Botti DÉVELOPPEMENT SUIT

Le canton de Vaud est a de nouveau été la cible de pirates informatiques. KEYSTONE

Les hackers apprécient la Suisse. Particulièrement le canton de Vaud. Après Rolle et Montreux, c’est au tour de la région morgienne d’être touchée. Le 10 octobre 2021, les pirates ont tenté de rentrer par effraction dans le système informatique de GRF Sociétés fiducaire SA, une importante fiduciaire morgienne qui travaille pour le compte d’autorités publiques. Les données (bourse communale, etc.) d’une douzaine de communes et collectivités publiques ont été menacées. La fiduciaire déclare que son prestataire informatique a parfaitement réagi. Ce qui a permis d’éviter tout dommage.

Les entités publiques concernées se situent principalement dans le district de Morges. Denens est notamment concernée. Contacté, son vice-syndic Alain Jaccard souligne que le système informatique de la commune n’est pas en cause. «Nous sommes aujourd’hui rassurés, mais devons rester vigilants. Un audit interne est à venir», déclare-t-il. D’autres communes ont confirmé l’attaque informatique, préférant toutefois ne faire aucun commentaire.

Les pirates, après être entrés par effraction dans le système de GRF, ont envoyé une demande de rançon de 180’000 à 200’000 francs. Dans leur requête rédigée en anglais, les hackers prétendaient avoir crypté et extrait des informations sensibles. La menace était de voir ce matériel publié sans autorisation sur le darknet, le réseau internet officieux. Un rapide contrôle a permis d’attester que seuls deux fichiers étaient en cause et qu’ils contenaient des données de peu d’importance. La fiduciaire précise qu’elle n’a pas payé la rançon. Elle ajoute qu’aucune information en lien avec ces collectivités morgiennes ne se trouve sur le darknet.

