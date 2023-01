États-Unis – Nouvelle découverte de documents confidentiels dans la maison de Biden De nouveaux documents confidentiels datant également de la période de vice-présidence de Joe Biden ont été retrouvés dans sa maison de famille, a fait savoir ce samedi la Maison-Blanche.

L’affaire est très délicate pour Joe Biden, au moment où celui-ci envisage de briguer sa réélection. AP PHOTO/ANDREW HARNIK

Cinq pages supplémentaires de documents confidentiels ont été retrouvées dans la maison de famille de Joe Biden, a fait savoir la Maison-Blanche samedi, un rebondissement supplémentaire dans une affaire très délicate pour le président américain.

Ces documents, qui datent de la vice-présidence de Joe Biden, de 2009 à 2017, ont été retrouvés dans une pièce adjacente au garage, après la venue jeudi soir de l’avocat de la présidence Richard Sauber, précise ce dernier dans un communiqué.

Il indique s’être rendu dans cette résidence cossue de Wilmington (Delaware, est) afin de superviser la transmission à la justice d’un premier ensemble de documents confidentiels, retrouvés sur place mercredi. Richard Sauber rappelle qu’en fouillant le domicile mercredi, des avocats personnels du président avaient retrouvé, dans cette pièce voisine du garage, une page marquée comme étant un document confidentiel.

Six pages trouvées

N’étant pas dotés des autorisations nécessaires pour consulter ce genre de pièces, ces avocats n’ont pas poussé davantage leurs recherches et ont averti le Ministère de la justice, précise le conseil de la Maison-Blanche.

Une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l’ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Richard Sauber, qui est lui autorisé à consulter des documents confidentiels, a découvert cinq autres pages lors de sa venue, soit six pages au total, et indique que les représentants du Ministère de la justice qui l’accompagnaient en ont «immédiatement» pris possession.

En plus des dossiers trouvés dans cette résidence privée, d’autres documents classés avaient été découverts en novembre dernier au Penn Biden Center, un cercle de réflexion de Washington où Joe Biden avait autrefois un bureau, et confiés également à la justice.

Une affaire délicate

Jeudi, le ministre de la Justice Merrick Garland a nommé un procureur indépendant pour enquêter dans ce dossier. La Maison-Blanche a communiqué sans attendre à propos des dossiers trouvés à Wilmington, mais n’a reconnu que lundi dernier, deux mois après, la découverte de ceux qui se trouvaient à Washington. L’affaire est très délicate pour Joe Biden, au moment où celui-ci envisage de briguer sa réélection.

Elle rappelle en particulier, malgré de nombreuses différences sur le fond, que l’ancien président Donald Trump est lui aussi dans le viseur de la justice pour avoir emporté des documents officiels dans sa résidence de Floride.

AFP

