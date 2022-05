Hockey – Nouvelle désillusion contre la Suède Comme d’habitude, l’équipe de Suisse s’est inclinée contre la «Tre Kronor» (3-2 ap). Mais cette partie de préparation aux Mondiaux disputée à Stockholm a livré des enseignements intéressants pour la suite. Robin Carrel

Timo Meier est déjà bien dans le bain. AFP

Décidément, les Suisses et les déceptions face aux Suédois, c'est une habitude qui dure... Les joueurs à la croix blanche ont longtemps cru tenir enfin un premier succès face aux Scandinaves depuis près de six ans, eux qui menaient de deux longueurs à l'appel de l'ultime période. Mais les Suédois ont fini par revenir dans la rencontre et s'imposer dans la prolongation à 3 contre 3, sur un but d'un certain Tömmernes, la star de Genève-Servette, à l'affût au 2e poteau d'un pourtant excellent Berra.

A peine arrivé et déjà buteur. Timo Meier vient tout juste de rejoindre sa sélection et a déjà réglé la mire sur des patinoires 4 mètres plus larges qu'à son habitude. L'attaquant de San Jose a trouvé la lucarne du portier Högberg dès la 9e minute, en bon sniper qu'il est. Il aurait même pu faire gagner la Suisse après 15 secondes dans le temps supplémentaire, mais la rondelle s'est arrêtée 10 centimètres devant la ligne...

Janis Moser, lui aussi tout juste débarqué de NHL, a marqué son 1er but en équipe de Suisse en jeu de puissance, à quelques instants de la fin de la période initiale. Après un bon début de partie, les hommes de Patrick Fischer ont toutefois fini par payer par deux fois leur indiscipline. Bemström (48e) et Ekman-Larsson (53e) ont nivelé les forces, avant la prolongation fatale.

Cette «Tre Kronor» n'a de loin pas son équipe définitive en vue des Mondiaux. Elle a encore une cohorte de joueurs nord-américains sous le coude et sa ligue domestique, la SHL, est actuellement en pleine finale des play-off. Mais Patrick Fischer, lui aussi, a de la réserve. Les finalistes de National League vont débarquer sous peu, le défenseur Siegenthaler était encore ménagé samedi, et de nouveaux renforts venus d'outre Atlantique ne sont pas à exclure.

Cette rencontre a sans doute donné le sourire à Damien Riat. Le Genevois du Lausanne HC a évolué sur la première ligne offensive helvétique, aux côtés de Meier et de Nico Hischier, les deux stars de la Ligue nationale nord-américaine. L'attaquant de 25 ans n'a pas signé de son nom la feuille des compteurs, mais la confiance de son coach lui permet d'espérer passer les derniers cuts avant le début des hostilités officielles. Andrea Glauser, Christoph Bertschy (LHC), Marco Miranda et Noah Rod (GSHC) étaient également de la partie.



