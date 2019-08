Nouvelle disco à l'enquête à Saint-Martin

Et si la rue Saint-Martin devenait l’autre quartier branché lausannois, à l’ambiance plutôt latino, après le Flon et sa vie nocturne réputée? Dans le bâtiment situé au numéro 9, on trouve déjà la discothèque Kadok Club, au deuxième étage (niveau 5), et le club El Secreto, qui se trouve au 1er sous-sol du numéro 11. Et voilà qu’un nouveau club est actuellement soumis à l’enquête publique. Il se situe lui aussi au numéro 9 de la rue Saint-Martin, au premier étage (niveau 4).

La nouvelle discothèque aura une superficie totale d’environ 400 m2. Ses horaires d’ouverture devraient s’échelonner du lundi au dimanche, de 19 h à 6 h, et elle pourrait accueillir un peu moins de 200 personnes. Il est prévu d’y aménager un fumoir pour douze personnes.

Les gérants ont imaginé pas moins de trois pistes de danse. La plus grande fera près de 110 m2, avec bar et coin VIP de 20 m2. La deuxième mesurera près de 50 m2, et la troisième près de 60 m2. Cette dernière aura aussi son propre bar. Les trois pistes de danse seront modulables et séparées par des cloisons amovibles.