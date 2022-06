Le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne unissent leurs forces pour continuer à faire rayonner la «Capitale olympique» sur la carte du sport international. Ils créent une nouvelle structure sous forme de fondation. À sa tête, la triple championne du monde de ski freestyle vaudoise Virginie Faivre, présidente du comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020.

La fondation «Lausanne Capitale Olympique» a pour objectif de renforcer la collaboration et les synergies existantes ainsi que de simplifier les relations avec des acteurs du sport international et des organisateurs d’événements en offrant un véritable guichet unique, ont indiqué vendredi la Ville de Lausanne et le Canton.

Cette nouvelle structure continuera de délivrer les services existants et en développera de nouveaux afin de répondre à un contexte sportif international qui évolue, ajoutent-ils. Elle regroupera le personnel des unités cantonales et communales en charge du sport international, soit l’équivalent de 3,7 pleins-temps. Ces personnes resteront toutefois rattachées administrativement aux deux collectivités publiques, précisent-ils.

La fondation bénéficiera aussi du regroupement des budgets actuellement dédiés au sport international, pour un montant annuel de plus de 500’000 francs. La Ville et le Canton en seront les membres fondateurs, siègeront au Conseil de fondation et en assureront alternativement la vice-présidence. Côté opérationnel, la direction exécutive revient à Virginie Faivre.

Trois priorités

Trois axes prioritaires seront développés pour «pérenniser et renforcer» l’ancrage olympique de la capitale vaudoise: l’accueil, le suivi et le service aux fédérations et organisations sportives internationales; la prospection et l’accompagnement de l’organisation d’événements sportifs internationaux ainsi que la promotion de l’héritage des JOJ Lausanne 2020.

Lausanne a obtenu le statut de «Capitale olympique» en 1994. Depuis, «un important écosystème s’y est développé autour du sport et de l’olympisme, tout d’abord avec la présence de plus de 50 fédérations internationales qui y ont leur siège, mais aussi d’organisations faîtières, d’institutions académiques ainsi que d’entreprises spécialisées, établies ou en devenir (start-ups)», est-il rappelé.

La Ville olympique a également été l’hôte d’une multitude d’événements sportifs internationaux. Une étude publiée en octobre 2021 par l’Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS) avait souligné l’importance économique avec près de 3000 emplois directs et indirects et plus de 870 millions de francs de retombées annuelles pour le Canton et la Ville.