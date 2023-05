Logements à Montreux – Nouvelle force dans la saga des Grands-Prés À un mois de la votation populaire sur l’initiative «Sauver les Grands-Prés», plusieurs politiciens interpartis ont créé une association en faveur du non. Ils mettent en avant le besoin urgent de logements accessibles. Xavier Crépon

L’Association des logements pour Montreux fédère des politiciens montreusiens du PS, des Verts, du PLR et des Vert’libéraux. De gauche à droite: Yanick Hess (PLR), Béatrice Tisserand (Verts), Romain Pilloud (PS), Marc Dreyer (Vert’libéraux) et Olivier Raduljica (PS). Chantal Dervey

«Aujourd’hui, nous ne pouvons plus fermer les yeux. Montreux, comme de très nombreuses villes de l’arc lémanique, est confrontée à une crise du logement. Le projet d’écoquartier des Grands-Prés permettrait la création de 200 appartements, dont plus de la moitié à prix abordable. Ces logements sont indispensables!»



Sans détour, le président de l’Association des logements pour Montreux, Romain Pilloud, a lancé la campagne des partisans de l’écoquartier, ce jeudi à l’Eurotel. Aux côtés du député socialiste, un comité composé de six politiciens issus des Verts, Vert’libéraux, PLR et PS et soutenu par l’Asloca Montreux. Une force qui doit venir contrer celle des initiants d’ici à la votation populaire du 18 juin. Alors que les opposants au projet demandent la collocation de la parcelle de 2,5 hectares en zone de détente et de verdure ainsi que la création d’un parc public, cette nouvelle coalition prône, elle, un besoin urgent de logements accessibles pour les Montreusiens.