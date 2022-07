Signé Lausanne – Nouvelle fournée pour La Galette, l’autre Pointu à la Cité Cinq amis épicuriens ont remis le vieux bistrot de quartier au goût du jour. Entre tapas aux saveurs du monde et apéros mix. Laurent Antonoff

Avec son allure effilée, c’est un peu l’autre Pointu de Lausanne, cougné entre la rue Louis-Curtat et l’avenue Menthon. La Galette, boui-boui de quartier trop longtemps laissé dans son jus, revit depuis peu.

Vicky Ikarlibond Ngoi, DJ et ambianceur bien connu des nuits lausannoises sous le nom de Vkee Madison, et quatre amis épicuriens viennent de réveiller l’enseigne aux portes de la Cité et de la retaper, du sol au plafond. Un bar-restaurant convivial et décontracté, entre tapas aux saveurs du monde, plats du jour bistronomiques et cocktails pétillants.

C’est le chef Gary Judes-Thimalon, originaire des Caraïbes, qui a élaboré la sélection de tapas. Une cuisine qui se veut créative et originale, avec par exemple le tiramisu de chèvre et son coulis de poivron rouge, le bœuf mariné à l’antillaise ou le gravlax de saumon thaï. Il propose également trois plats du jour. Le curry madras, le gingembre et l’aigre-doux ne sont jamais bien loin.

Apéros mix et stand-up

Pour les cocktails, Gary passe la main à Zoran Dragutinovic, maître en la matière après avoir fait ses armes à La Bodega. Il y en a une trentaine en tout, dont douze «maison». Comme le Verboten, un cocktail de trois litres à partager entre beaucoup d’amis. Avec modération. «On a aussi quatre bières à la pression, dont une Asahi, la star des blondes japonaises, et une très locale de la brasserie du Château», explique le patron.

La Galette veut aussi nourrir l’esprit et la convivialité. «Nous comptons organiser une dizaine d’événements par année», annonce Vicky Ikarlibond Ngoi. Comme des pub quiz, des apéros mix avec la présence de Mister Mike le 1er septembre, ou encore du stand-up avec Thibaud Agoston en résidence chaque dernier jeudi du mois.

À l’inauguration de la nouvelle Galette, dont les lettres s’affichent désormais en feuilles d’or sur les grandes baies vitrées, il y avait 250 personnes. De quoi déjà donner aux cinq associés des envies d’un coin take-away.

