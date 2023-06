Amérique du Sud – Nouvelle fusillade meurtrière entre gangs rivaux en Équateur L’Équateur fait face à une poussée de violence due à la guerre des gangs pour le contrôle des réseaux d’approvisionnement et de distribution de la drogue.

Une attaque dans le port équatorien de Guayaquil avait déjà fait au moins six morts et huit blessés la semaine dernière. AFP

Huit personnes ont été tuées dimanche sur la côte Pacifique de l’Équateur lors de ce qui semble être la troisième fusillade entre gangs rivaux ce mois-ci, a annoncé la police.

Cinq autres personnes ont été blessées dans ces échanges de coups de feu qui ont éclaté à l’extérieur d’une discothèque de La Concordia, une ville de 49’000 habitants située dans le nord-ouest du pays, a précisé la police aux médias sur un groupe de discussion WhatsApp.

«Groupes criminels»

Le même jour, d’autres incidents violents ont fait quatre morts à Quito selon la police, qui précise que trois des victimes «seraient liées à des groupes criminels». Une attaque dans le port équatorien de Guayaquil avait déjà fait au moins six morts et huit blessés la semaine dernière selon les autorités de la ville, une des plus touchées par la criminalité et le narcotrafic.

L’Équateur fait face à une poussée de violence due à la guerre des gangs pour le contrôle des réseaux d’approvisionnement et de distribution de la drogue. Les affrontements entre bandes de narcotrafiquants ont par ailleurs conduit à des massacres à répétition dans les prisons du pays, avec plus de 420 détenus tués depuis février 2021.

