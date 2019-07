Nouvelle meute de loups découverte aux Grisons

La Suisse compte désormais une cinquième meute de loups. Un couple de canidés s'est installé dans la région surplombant Thusis (GR), près du Piz Beverin. Il a fait au moins cinq petits.

Il s'agit de la troisième meute recensée dans les Grisons. Des chasseurs en ont livré des indices fiables, indique mercredi l'office grison de la chasse. Cette meute s'est établie entre la vallée de Safien et Thusis.

Venu d'Italie, le couple de loups vit dans la région depuis un an et demi, précise à Keystone-ATS Hannes Jenny, chef de l'office grison de la chasse. Le canton des Grisons compte actuellement trois meutes et une vingtaine de loups.

Grisons, Valais et Tessin

La première meute avait été découverte dans le massif du Calanda, qui surplombe Coire à l'ouest, sur la frontière st-galloise. Plus tard, une deuxième meute a établi ses quartiers dans le massif voisin du Ringelspitz, à la frontière des cantons des Grisons, de St-Gall et de Glaris. La troisième meute est située plus au sud, à une vingtaine de kilomètres des deux autres, à vol d'oiseau.

La Suisse compte deux autres meutes de loups. L'une vit dans le Valais central, indique le centre suisse de recherche sur les grands prédateurs Kora. L'autre se trouve au Tessin, dans le vallon de Morobbia, au-dessus de la plaine de Magadino, non loin de Bellinzone. (ats/nxp)