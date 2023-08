Nouvelle puissance spatiale – L’Inde, premier pays à alunir sur le pôle Sud L’agence spatiale indienne a posé une sonde sur une zone de la Lune encore jamais atteinte. Un succès qui fait la fierté du pays. Emmanuel Derville - New Dehli

Le module Chandrayaan-3, quelques secondes avant son alunissage. L’Inde n’a dépensé que 65 millions de francs pour réaliser cet exploit, démontrant sa capacité à envoyer un engin sur la Lune pour une somme dérisoire. 23 août 2023. AFP

Il est 17 h 44 mercredi (14 h 14 heure suisse) lorsque l’atterrisseur de l’ISRO, l’agence spatiale indienne, entame sa descente vers la Lune, quarante jours après avoir quitté la Terre. Au centre de commandes à Bangalore, les ingénieurs ont les yeux rivés à l’écran géant qui affiche la vitesse et l’altitude. La tension est palpable, les visages sont comme figés. Voilà quatre ans qu’ils sont à pied d’œuvre pour éviter un échec après la première tentative d’alunissage ratée de 2019.

17 h 54. Le module n’est plus qu’à dix kilomètres du sol. Sa caméra retransmet en direct des images de la surface lunaire qui apparaît verdâtre, trouée de quelques cratères avec une texture aux allures d’éponge. Cinq minutes plus tard, l’engin qui volait à l’horizontale, passe à la verticale pour la dernière étape de sa descente. Les propulseurs fonctionnent normalement et l’atterrisseur freine, passe sous la barre des dix mètres par seconde.

Il se stabilise à 3 mètres par seconde, comme s’il prenait le temps de peaufiner sa manœuvre. Toute la procédure est entre les mains d’un pilotage automatique. Et à 18 h 03, il se pose avec une minute d’avance sur l’horaire, dans un tonnerre d’applaudissements, à la mesure du soulagement ressenti par l’ISRO, qui avait anticipé tous les dysfonctionnements possibles.

Spatial à bas coût

Le train avait été renforcé sur le module pour mieux amortir le choc à l’atterrissage. En cas de défaillance générale des sondes, la séquence d’alunissage avait été programmée pour continuer de fonctionner. L’engin emportait aussi plus de carburant afin d’avoir assez de propulsion pour ralentir sa descente. L’atterrisseur, plus manœuvrable, était capable si nécessaire de choisir une autre zone. «Tant que le système de propulsion fonctionnera, il se posera», avait rassuré le directeur de l’ISRO, Sreedhara Somanath.

«Je suis convaincu que tous les pays, en particulier ceux du Sud global, peuvent accomplir pareils exploits.» Narendra Modi, premier ministre indien

La mission consolide un peu plus la réputation de l’agence indienne dans le spatial à bas coût. Elle n’a dépensé que 65 millions de francs pour réaliser cet exploit, démontrant sa capacité à envoyer un engin sur la Lune pour une somme dérisoire. L’Inde devient aussi le premier pays à atteindre le pôle Sud et le quatrième à décrocher la Lune après les États-Unis, la Chine et l’URSS.

Un exploit que le premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi n’a pas manqué de saluer sitôt la mission accomplie. «Nous sommes allés là où aucun autre n’a réussi à se rendre», a-t-il déclaré, avant d’appeler les nations du Sud à marcher dans les pas de l’Inde: «Je suis convaincu que tous les pays, en particulier ceux du Sud global, peuvent accomplir pareils exploits.»

«Le monde regarde l’Inde avec admiration.» La chaîne de télévision indienne Times Now

Son discours illustre les aspirations de New Delhi à devenir le leader des pays du Sud. Il est aussi à l’unisson des chaînes d’information qui ont parfois livré une couverture teintée d’orgueil, voire d’arrogance. «L’Inde est sur le point de devenir une superpuissance», a clamé la très nationaliste Republic TV, tandis que sa concurrente Times Now titrait: «Le monde regarde l’Inde avec admiration.»

La joie des équipes scientifiques de l’ISRO, l’agence spatiale indienne, après l’alunissage réussi de Chandrayaan-3, qui ouvre de nouvelles perspectives aux ambitions spatiales de l’Inde. Bengalore, 23 août 2023. AP Photo/Aijaz Rahi/keystone

Exploiter l’eau

Le Rover va maintenant effectuer une poignée d’opérations pendant quatorze jours, avant de s’éteindre: mesure de la température et de l’activité sismique, analyse de la composition minérale et chimique du sol… Après cela, l’ISRO a fixé son prochain rendez-vous sur le satellite de la Terre avec son homologue japonaise en 2025. Les deux acteurs veulent envoyer un véhicule d’exploration plus sophistiqué pour préciser l’emplacement, la quantité et la qualité de l’eau sur le pôle Sud.

Des informations qui seraient précieuses pour les missions de colonisation lancées par la NASA et la Chine. Exploiter de l’eau permettrait à de futures bases lunaires de fabriquer de l’oxygène et du carburant, comme de l’hydrogène. Le Rover conçu par l’agence japonaise sera capable de forer jusqu’à un mètre cinquante de profondeur et c’est l’ISRO qui doit fournir l’atterrisseur.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.