Renaturation de cours d'eau – Nouvelle série de méandres pour la Venoge mise à l'enquête Le Canton de Vaud veut «décanaliser» la rivière sur un tronçon de 1,3 km entre Lussery-Villars et Daillens.

1 / 2 La zone concernée s’étend entre le moulin de Lussery-Villars (à gauche sur cette photo) et le centre de tri postal de Daillens. 24 Heures – Sylvain Muller

Trois ans et demi après la dérivation de la Venoge dans un nouveau lit, plus naturel, au Bois de Vaux entre Lussery-Villars et Penthalaz, le Canton de Vaud met à l’enquête jusqu’au 11 août prochain de nouveaux travaux de renaturation de la rivière chère au poète Gilles. Le tronçon concerné, long de 1,3 km (le double des derniers travaux) est situé juste en amont du Bois de Vaux: en remontant le cours d’eau, du moulin de Lussery-Villars jusqu’à la hauteur du centre de tri postal de Daillens.

Une fois encore, le projet consiste à «décanaliser» la rivière et recréer des méandres, comme ceux dans lesquels elle pouvait divaguer et se prélasser jusqu’aux alentours de 1890. Il ne s’agira toutefois pas cette fois de créer un nouveau tracé à côté du canal, comme cela a été fait au Bois de Vaux, mais bien de faire sinuer la rivière dans son lit et donc de combler l’ancien canal entre les nouveaux méandres. Les bienfaits sont connus: création de biotopes divers et d’abris pour la faune, baisse de la température de l’eau en été et amélioration des connectivités longitudinales du cours d’eau.

Zones humides réhabilitées

Ces méandres frôleront trois bassières humides créées en 2010 dans le cadre des mesures de compensation écologiques décidées lors de la création de la zone industrielle d’Aclens–Vufflens-la-Ville et qui seront réhabilitées.

Le catalogue des travaux prévoit encore la création d’une rampe en enrochement pour que les poissons puissent franchir le seuil de la prise d’eau du moulin de Lussery-Villars et remonter le cours d’eau en direction d’Éclépens. Les piétons et cavaliers ne sont pas oubliés avec la pose d’une nouvelle passerelle en remplacement d’une existante qui sera supprimée.

Le dossier de mise à l’enquête, consultable aux greffes de Daillens et de Lussery-Villars, les deux communes impactées, contient enfin des détails sur les travaux de remblaiement de l’ancien canal dans le secteur du Bois de Vaux.

Devenu inutile depuis la mise en eau des nouveaux méandres, il a été en partie colonisé par des espèces animales et végétales, dont certaines protégées. Seule sa partie amont, sans intérêt biologique particulier, sera donc remblayée, avec de la terre issue des travaux de création des nouveaux méandres. Une nouvelle surface agricole de 4000 m2 sera ainsi créée, puis cultivée sous forme de prairie extensive.

Tous ces travaux font partie de la troisième série de mesures prioritaires du plan d’affection cantonal «Venoge», validée par le Grand Conseil vaudois en mai 2019. Leur coût total est de l’ordre de 3 à 3,5 millions de francs et leur réalisation est prévue, pour l’instant, courant 2024.

