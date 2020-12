Facture sociale au budget – Nouvelle tentative de faire casquer le Canton Les députés membres du comité SOS Communes souhaitent amender le budget de l’État pour que le coût des politiques sociales lui revienne intégralement. L’ADCV soutient la démarche. Vincent Maendly

Ex-présidente de l’Association de Communes vaudoises (ADCV), la députée Joséphine Byrne Garelli défendra un amendement pour contraindre l’État à assumer l’entier de la facture sociale. MARIUS AFFOLTER

Le mois de décembre est celui du débat budgétaire au Grand Conseil. Les élus devraient emmancher ce labeur mardi après-midi et le poursuivre mercredi. En ligne de mire, un débat sur l’incontournable facture sociale (1,8 milliards de francs), en hausse constante et qui grève le budget des Communes, celles-ci en payant la moitié. Deux députés du comité SOS Communes – qui a lancé une initiative pour contraindre l’État d’assumer l’entier du coût – vont en effet déposer un amendement au budget pour atteindre directement ce but.

Les PLR Joséphine Byrne Garelli et Pierre-André Romanens ont le soutien de l’Association de communes vaudoises (ADCV), a fait savoir cette dernière par le biais d’un communiqué. Leur amendement «est un compromis» par rapport au texte de l’initiative. On retrouve la bascule de 15 points d’impôt en faveur du Canton, mais celui-ci prélèverait en sus «un pourcentage des impôts conjoncturels», note Siegfried Chemouny, secrétaire général de l’ADCV. «Toutes les Communes seraient gagnantes, retrouveraient leur maîtrise financière, d’autant qu’elles n’auraient plus à supporter les hausses successives de la facture sociale.»

Accord scellé

L’amendement aurait le soutien de «plusieurs député·e·s de toutes tendances politiques», avance l’ADCV. Le débat qui aura lieu dira si ceux-ci parviennent à former une majorité. Ce serait alors un rebondissement spectaculaire dans ce dossier.

L’Union des communes vaudoises et le Conseil d’État ont scellé cet été un accord qui prévoit un rééquilibrage de la facture sociale en faveur des Communes de 150 millions par année d’ici à 2028, jusqu’à n’assumer plus qu’un gros tiers de la somme. L’ADCV, qui représente essentiellement les Communes à forte capacité contributive, ont quitté la table des négociations en dénonçant «un leurre». Dans le sillage de cette rupture est né le comité SOS Communes.

«Toutes les Communes seraient gagnantes et retrouveraient leur maîtrise financière.» Siegfried Chemouny, secrétaire général de l’ADCV

Après quinze années de chiffres noirs, le Conseil d’État a présenté cet automne un projet de budget déficitaire à hauteur de 163 millions de francs, justifié en partie par la crise du Covid-19. La Commission des finances recommande son adoption tandis que le groupe Ensemble à Gauche a rédigé un rapport de minorité pour défendre davantage d’engagements de personnel et d’investissements.