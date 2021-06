Cinéma itinérant – Nouvelle tournée romande pour les films du Sud d’Helvetas L’oeuvre d’entraide présentera des films dans toute la Suisse romande dès le 1er juillet grâce à des cyclistes-projectionnistes qui se relaieront pour proposer un cinéma 100% écologique.

Helvetas propose à nouveau dès la semaine prochaine une tournée romande pour présenter des films du Sud. L’opération de l’oeuvre d’entraide est réalisée grâce à des cyclistes-projectionnistes qui se relaieront pour proposer un cinéma 100% écologique.

Trois duos se partageront la tournée, qui durera jusqu’en septembre. Ils transporteront le matériel du cinéma à vélo en tractant deux charrettes sur lesquelles des panneaux solaires ont été installés. L’énergie emmagasinée durant la journée servira à la projection du film à la nuit tombée.

«Une toile est tendue entre deux arbres ou deux poteaux, un lecteur DVD et un projecteur sont installés. Et c’est parti pour une soirée de cinéma écologique sous les étoiles», relèvent les organisateurs dans leur communiqué.

Plus de 700 km à vélo

Les premières projections sont prévues dans le Jura les 1er et 2 juillet à Porrentruy, puis à Delémont. Suivront des escales en terres fribourgeoises (Fribourg, Bulle), neuchâteloises (Neuchâtel), vaudoises (Lausanne, Gland, Écublens, Renens, La Sarraz, Epalinges, Vevey, Rolle, Nyon), valaisannes (Sierre, Sion, Monthey) et genevoises (Genève, Onex, Carouge).

En tout, les cyclistes-projectionnistes parcourront 730 km pour rallier ces vingt villes.

La programmation est composée de six films réalisés dans des pays du Sud. Ils feront voyager les spectateurs au Sénégal, Bhoutan, Chili, Égypte, Arabie saoudite et Palestine. Ces histoires «souvent touchantes et fortes» permettront d’aborder des thèmes de travail d’Helvetas, poursuit le communiqué.

Le Cinéma Sud d’Helvetas en est à sa dixième édition en Suisse romande. L’an dernier, sa tournée avait été réduite en raison du coronavirus.

