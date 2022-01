CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Nouvelle Vague 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour le concert de Nouvelle Vague, samedi 22 janvier 2022 à 20h30 aux Docks de Lausanne.

Nouvelle Vague DR

Nouvelle Vague n’est pas un groupe, mais un projet en commun. En 2004, Marc Collin et Olivier Libaux font se rencontrer new wave et bossa nova. Alors conçu comme un one shot, l’album retourne et conquiert tout le monde, en pulvérisant au passage la notion de «groupe de reprises». L’histoire continue, les titres défilent et les voix (Mélanie Pain, Camille, Elodie Frégé, Phoebe Killdeer ou encore Clara Luciani) gravent ce chemin, qui dure depuis plus de 15 ans. Pour fêter ce cap, ils présentent une tournée acoustique renouant avec le show originel de 2004.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: