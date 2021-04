Espagne – Nouvelles lettres avec des balles, cette fois pour la présidente de Madrid Après les responsables de gauche, c’est la présidente de droite de la région de Madrid qui a été la destinataire de lettres de menace, alors que les régionales du 4 mai se profilent.

Selon des sondages, la candidate de droite Isabel Diaz Ayuso pourrait avoir besoin du soutien de l’ultradroite pour gouverner la région de Madrid. (Photo OSCAR DEL POZO / AFP) AFP

Une lettre contenant des balles et envoyée à la présidente de droite de la région de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, a été interceptée par le service des postes, a annoncé mardi le gouvernement espagnol, après que des menaces similaires ont été adressées à des responsables politiques de gauche.

Ces lettres de menaces ont été envoyées en pleine campagne pour les régionales du 4 mai à Madrid. Isabel Diaz Ayuso est la grande favorite du scrutin.

«Les systèmes de sécurité de la Poste du centre de distribution de Sant Cugat (Catalogne, nord-est) ont détecté une lettre adressée à la présidente de la région de Madrid et qui contiendrait deux projectiles», indique le gouvernement dans un communiqué.

La poste a également détecté à Vallecas, quartier du sud de Madrid, une autre «lettre destinée à la direction générale de la Garde civile et qui contiendrait quatre projectiles», poursuit le communiqué. La police «enquête sur ces événements» qui ont été «fermement condamnés» par le gouvernement.

«Ni tolérants, ni complices de la violence et de la propagation de la haine. Nous, les démocrates, ne le tolérerons pas. Notre condamnation la plus ferme et notre plus grande répulsion envers ces actes», a tweeté Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste.

Un «couteau ensanglanté»

En fin de semaine dernière, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, le chef du parti Podemos (gauche radicale) Pablo Iglesias et la cheffe de la Garde civile (gendarmerie) Maria Gamez avaient reçu des lettres contenant des menaces de mort et des balles d’un fusil d’assaut utilisé par l’armée espagnole entre les années 1960 et 1980. Isabel Ayuso avait alors dénoncé l’utilisation politique que fait, selon elle, la gauche de ces menaces et parlé de «cirque».

La ministre du Tourisme du gouvernement de Pedro Sanchez, Reyes Maroto, a aussi reçu lundi une enveloppe contenant un «couteau ensanglanté», mais selon l’ensemble des médias espagnols, une personne souffrant d’une maladie mentale a été identifiée comme en étant l’expéditeur. Ces lettres de menace ont électrisé la campagne des régionales où la gauche, à la traîne dans les sondages, a placé le combat contre l’extrême droite au cœur du scrutin.

Vendredi, Pablo Iglesias a quitté un débat à la radio lorsque la candidate du parti d’extrême droite Vox, Rocio Monasterio, a émis des doutes sur l’authenticité de ces menaces.

Mardi, les socialistes ont appelé à former un «cordon sanitaire» pour empêcher Vox d’entrer au gouvernement de la région alors que, selon des sondages, Isabel Diaz Ayuso pourrait avoir besoin du soutien de l’ultradroite pour gouverner.

