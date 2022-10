Contestations en Iran – Nouvelles manifestations de solidarité avec l’Iran en Suisse Un mois après la mort d’une jeune Kurde en Iran, les protestations ne faiblissent pas dans la rue. Samedi, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de villes suisses en solidarité avec les manifestants iraniens.

Pour le troisième samedi consécutif, des manifestations ont eu lieu dans l’après-midi à Zurich et à Berne, placées sous le mot d’ordre «donner une voix à la protestation iranienne». Quelques centaines de personnes se sont rassemblées à Zurich et près de 500 à Berne, ont constaté un photographe et une correspondante de Keystone-ATS. A Lausanne, près de 200 personnes avaient manifesté vendredi en fin d’après-midi.

A Berne, de nombreux participants ont brandi des drapeaux kurdes. La manifestation était organisée par le parti démocratique du Kurdistan d’Iran en Suisse. Les organisateurs ont réclamé sur une banderole «la liberté pour tous les prisonniers politiques en Iran». Plusieurs oratrices ont exprimé leur solidarité avec les femmes en Iran. Le slogan «femmes, vie, liberté», a été scandé à plusieurs reprises.

Plus de 100 personnes tuées

Les protestations ont été déclenchées il y a un mois par la mort de la jeune Kurde Masha Amini en Iran. La police des moeurs avait placé la jeune femme de 22 ans en garde à vue pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique, qui oblige notamment les femmes à porter le voile.

Selon des militants, elle aurait été maltraitée par des policiers lors de son arrestation, avant de décéder plus tard à l’hôpital. Les autorités iraniennes ont indiqué pour leur part qu’elle était morte d’une insuffisance cardiaque liée à une maladie antérieure.

Si les protestations étaient d’abord dirigées contre le port obligatoire du foulard, elles ont ensuite rapidement remis en question le système de gouvernance islamique en Iran. Selon l’organisation Iran Human Rights basée à Oslo, plus de cent personnes ont déjà été tuées. Selon Amnesty International, au moins 23 mineurs figurent parmi les victimes.

