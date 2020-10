Berne/Valais – Nouvelles mesures pour protéger élèves et enseignants De nouvelles directives vont entrer en vigueur dans les écoles bernoises et valaisannes afin de lutter contre l’augmentation du nombre d’infections au Covid-19.

(Image d’illustration) KEYSTONE

Les cantons de Berne et du Valais prennent de nouvelles mesures pour protéger les élèves et les enseignants de la scolarité obligatoire de la pandémie de coronavirus. A Berne, le port du masque est obligatoire dès mardi pour les élèves du secondaire I pendant les cours et dans le périmètre de l’école.

Les adultes devront eux porter un masque pendant les cours, sur le site de l’école et dans tous les bâtiments des écoles de tous les niveaux, a indiqué lundi le canton de Berne.

L’Office du médecin cantonal a arrêté ces mesures de concert avec la Direction de l’instruction publique pour lutter contre l’augmentation exponentielle du nombre d’infections au Covid-19.

Les mesures de protection sont aussi étendues dans les écoles professionnelles et moyennes: le port du masque est obligatoire pendant les cours même si les distances peuvent être respectées et cela sur tout le périmètre de l’école. Il est également recommandé aux écoles de renoncer aux sports de contact et aux sports de balle dans l’enseignement du sport.

En Valais aussi

En Valais, les élèves des cycles d’orientation devront eux porter un masque après les vacances d’automne. La mesure entre en vigueur dès mercredi pour les Haut-Valaisans, et lundi prochain pour les Romands.

Dans les espaces extérieurs (transport public ou scolaire, cour d’école, etc.) et intérieurs des établissements scolaires, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves du cycle d’orientation, précise le département de l’économie et de la formation via la page internet du canton dédiée au coronavirus.

