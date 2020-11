Yverdon-les-Bains – Novaccess fait la lumière dans les villes intelligentes du futur La PME d’Y-Parc a levé près de 5 millions de francs pour développer ses solutions pour l’éclairage public et la sécurité incendie en Suisse et à l’international. Elle est associée à un projet de grande envergure à Dubaï. Jean-Marc Corset

Au premier plan, une tête de lampadaire avec un module de contrôle pour la télégestion de l’éclairage public. Au second plan: les appareils de Novaccess permettant la connexion de systèmes d’alarme incendie installés à Dubaï. Jean-Paul Guinnard

La société Novaccess, installée à Y-Parc, avance pas à pas – discrètement et dans l’ombre – dans les services publics de plusieurs villes en Suisse, en Suède et même à Dubaï. Mais son savoir-faire dans l’internet des objets (IoT) industriels est mis en lumière chez les spécialistes de l’éclairage public, de la défense incendie et de divers systèmes de télégestion d’infrastructures, aussi dans le privé. Ses équipements et logiciels apportent diverses solutions dans le développement des villes intelligentes du futur.

L’entreprise, née de l’Institut des technologies de l’information et de la communication de la HEIG-VD il y a neuf ans, a annoncé récemment avoir levé pas moins de 4,8 millions de francs, dont 1,8 million provenant de ses investisseurs historiques et 3 millions sous la forme d’un prêt garanti par le Fonds de technologie suisse de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Signe de la confiance des partenaires en l’avenir de ses produits IoT, l’entreprise compte lever encore 5 millions de fonds pour développer ses marchés à l’international, annonce Hervé Dedieu, directeur de la société et professeur à la Haute École d’ingénierie et de gestion d’Yverdon (HEIG-VD).

Grosses économies

Toutefois, ce financement va probablement se réaliser cette fois à travers un partenariat avec une compagnie industrielle ou énergétique. Car Novaccess aimerait se concentrer dans le développement informatique des plateformes technologiques plutôt que dans le matériel, comme elle le fait en grande partie actuellement.

«Nous voulons développer notre technologie pour l’éclairage public, et un peu la mobilité, dans une plateforme destinée à des villes moyennes afin de leur permettre d’opérer leurs services de manière plus rationnelle et avec d’importantes économies d’énergie.» Hervé Dedieu relève que la modernisation de l’éclairage citadin apporte entre 50% et 80% de gain de consommation selon l’état préalable des installations. Le système – expérimenté à Lausanne – permet, grâce aux détecteurs («contrôleurs intelligents»), d’activer la lumière seulement lorsqu’il enregistre des passages. La ville peut gérer avec le même équipement de base divers services, comme la gestion des déchets ou les parkings. Elle peut aussi installer des radars «pédagogiques» informant de la vitesse d’une automobile ainsi que de divers dangers de la route, en direct. Une dizaine sont déjà installés dans le canton de Genève, à Versoix.

Professeur et CEO Afficher plus Marc Sommer et Hervé Dedieu, cofondateurs de Novaccess. Ce dernier est directeur de la société et professeur à la Haute École d’ingénierie et de gestion d’Yverdon (HEIG-VD. La société d’Y-Parc, fondée fin 2011, est issue de son Institut des technologies de l’information et de la communication (IICT). Jean-Paul Guinnard

Grâce au nouveau financement, l’entreprise – qui compte 12 collaborateurs, essentiellement ingénieurs et techniciens – veut développer son marché avec les services industriels de Suisse romande et outre-Sarine. Mais pour l’heure, son projet de plus grande envergure se situe à Dubaï où la société a testé une solution de sécurité incendie novatrice. Elle fonctionne par un système de communication radio qui relie chaque habitation d’un quartier - équipée de multiples détecteurs - directement au réseau central de défense civile. En cas de feu, celui-ci dispose directement des informations sur le site.

110’000 bâtiments

Toutefois, après l’adoption d’une nouvelle loi – instaurée suite à une tragédie – le projet a pris une tout autre envergure. Le système Novaccess, qui sera déployé dans les cinq prochaines années dès 2021, servira à connecter 110’000 bâtiments (résidentiels et commerciaux) au Service des pompiers! Ceux-ci pourront entrer en action dans les sept minutes dès la détection de l’incendie en disposant de tous les plans du lieu. La solution vaudoise, installée dans l’émirat arabe par ses partenaires locaux, repose sur la technologie de l’internet des objets ainsi que du cloud intégrée dans le système de sécurité incendie ordinaire. À noter qu’à Dubaï, la société d’Y-Parc va également travailler à la modernisation de l’éclairage public.