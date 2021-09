Tennis – Novak Djokovic a dû s’employer contre Kei Nishikori Le Serbe a passé un véritable test face au Japonais samedi, au 3e tour de l’US Open, bien plus que ne l’indique le score des trois derniers sets.

Novak Djokovic après sa victoire au 3e tour de l’US Open contre Kei Nishikori. AFP

Novak Djokovic, en quête d’un Grand Chelem calendaire historique, s’est qualifié pour les 8e de finale de l’US Open en battant Kei Nishikori (56e) en quatre manches, 6-7 (4/7), 6-3, 6-3, 6-2, samedi à New York.

Comme au 1er tour, le Serbe, No 1 mondial, a perdu un set, le premier, en ne semblant pas dans son assiette, à l’image du jeu décisif où il a commis trop d’erreurs directes. Il s’est néanmoins ressaisi, bien que pas à son meilleur niveau, mais solide quand il le fallait, parvenant à effacer quelques balles de débreak de Nishikori. Le Japonais a été à la hauteur du rendez-vous et pouvait nourrir quelques regrets après la perte du 2e set.

La suite a été du même acabit, «Nole» enchaînant quelques montagnes russes et cherchant l’appui, modéré, du public du Arthur Ashe Stadium après des points importants, comme celui pour le gain de la 3e manche. Son cri était autant de rage que de soulagement, preuve que ce match n’était pas simple pour lui.

Le Serbe a été un peu plus tranquille au 4e set, son adversaire baissant quelque peu les bras pour concéder sa 17e défaite d’affilée face à lui (18-2 au bilan total), au bout de 3h33 de jeu. «Je n’ai pas bien démarré la rencontre, j’ai été trop passif. Il a fallu trouver le bon tempo, et ça m’a pris du temps pour m’ajuster. Mais j’ai su me concentrer comme il le fallait pour rester dans le match», a-t-il commenté sur le court.

Djoko, épisode 3, s’étant fini sans mal, le quatrième des sept devant le mener à l’exploit aura lieu lundi. Ce sera face au Russe Aslan Karatsev (25e) ou à l’Américain Jenson Brooksby (99e).

AFP

