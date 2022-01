Dérogation en tennis – Novak Djokovic a les oreilles qui ont sifflé L’exemption médicale offerte au Serbe par l’Australie a fait couler beaucoup d’encre et a enflammé les réseaux sociaux. Robin Carrel

Le Serbe va-t-il accepter de s’expliquer? AFP

Ce qui est bien avec le prénom et le nom du No 1 mondial non vacciné contre le Covid, c’est qu’il se prête à de nombreux jeux de mots. Et à ce petit jeu-là, justement, les médias anglophones ne sont jamais les derniers. Les Australiens du «Courier-Mail» ont été les premiers à dégainer un «You must be djoking», qui veut dire «Vous devez plaisanter», en y ajoutant une référence au joueur serbe. En Angleterre, «Metro» y est allé d’un excellent «Novax, no problem», qui se passe volontiers de traduction.

Partout autour de la planète, la presse a tendance à fustiger l’exemption médicale offerte au meilleur joueur du monde pour qu’il puisse participer à l’Open d’Australie (du 17 au 30 janvier). Les mots «scandale» et «honte» ont même été prononcés dans les journaux italiens. Forcément, les plumes serbes, elles, se sont réjouies de la nouvelle, voyant dans l’annonce faite mardi le «message de l’année». «Djokovic a fait le bonheur de toute la nation», ont écrit les quotidiens «Glas javnosti» et «Blic».