Tennis – Novak Djokovic: «Je veux rester!» Le Serbe s'est succinctement exprimé sur les réseaux sociaux après les événements de lundi. Il se dit entièrement concentré sur sa participation à l'Open d'Australie.

Novak Djokovic est tourné vers le futur. AFP

«Je suis reconnaissant au juge qui s’est opposé à l’annulation de mon visa. Malgré tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de participer à l’Open d’Australie. Je reste concentré là-dessus. Si j’ai voyagé jusqu’ici, c’est pour disputer l’un des événements les plus importants sous les yeux de fans incroyables.» Novak Djokovic a résumé sa pensée par ces quelques phrases, après avoir traversé une tempête d’incertitudes depuis son arrivée en Australie et particulièrement ces dernières heures.

Le «cas Djokovic» n’est pas pour autant réglé et sa participation au premier tournoi de Grand Chelem pourrait dépendre de la réaction du gouvernement. D’après son frère, Djordje, le No 1 mondial a pu s’entraîner durant la soirée australienne à Melbourne.

La décision de la justice australienne d’ordonner la libération du N.1 mondial Novak Djokovic du centre de rétention où il avait été placé à son arrivé à Melbourne est «la plus grande victoire de sa carrière», a quant à elle estimé sa mère Dijana Djokovic, lors d’une conférence de presse à Belgrade.

