Roland-Garros 2023 – Novak Djokovic lance parfaitement son tournoi Le numéro 3 mondial s’est solidement imposé en trois manches (6-3, 6-2, 7-6) contre l’Américain Aleksandar Kovacevic (ATP 114) lundi au 1er tour du tournoi de Roland-Garros.

Novak Djokovic n’a pas raté son entrée en lice au tournoi de Roland-Garros. AFP

Novak Djokovic, 3e mondial en quête à Roland-Garros du record de 23 titres du Grand Chelem masculin, s’est tranquillement mis en jambes lundi en battant l’Américain Aleksandar Kovacevic (114e) 6-3, 6-2, 7-6 (7/1).

«Je suis content. J’ai bien commencé le tournoi et j’espère pouvoir élever mon niveau», a commenté Djokovic en soulignant qu’il n’avait pas été «facile de trouver le rythme» en raison du vent fort. «J’ai bien joué les deux premiers sets, puis j’ai perdu un peu de concentration, mais lui a élevé son niveau de jeu. En Grand Chelem, l’adversaire ne te donne pas la victoire, il faut la mériter», a-t-il ajouté en s’exprimant en français devant le public du Central.

Le Serbe de 36 ans, qui est avec Carlos Alcaraz (No 1) l’un des deux principaux favoris en l’absence de Rafael Nadal, affrontera au deuxième tour le colosse hongrois Marton Fucsovics (83e).

En 19 participations au Majeur sur terre battue, Djokovic n’a jamais perdu au premier tour et, depuis 2010, il a toujours atteint au moins les quarts de finale, décrochant le titre à deux reprises, en 2016 et 2021. Il totalise désormais 86 victoires à Roland-Garros où seul le maître des lieux Nadal, titré à 14 reprises, a fait mieux (112).

Sur le court Philippe-Chatrier inondé de soleil mais balayé par le vent, Djokovic a mis quelques jeux à trouver ses marques. Mais à partir de 2-2 dans la première manche, il est apparu nettement au-dessus de son adversaire: il a remporté neuf des onze jeux suivants pour mener 5-1 dans la deuxième manche et la boucler tranquillement.

Dans le troisième set cependant, il s’est montré moins incisif et a même concédé son service pour la première fois de la rencontre, sur une faute directe, pour permettre à Kovacevic de débreaker et revenir à 3-3. Mais l’Américain, qui participait pour la première fois à 24 ans au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem, a perdu sa mise en jeu dans la foulée permettant un peu plus tard à son idole de jeunesse de servir pour le match.

Contre toute attente, Djokovic a de nouveau perdu son jeu de service et a été contraint de disputer un jeu décisif. Un tie break dans lequel il a été intraitable.

Auger-Aliassime chute d’entrée, premier top 10 éliminé Afficher plus Le No 10 mondial Félix Auger-Aliassime, toujours diminué physiquement, a chuté d’entrée face au trentenaire italien Fabio Fognini en trois sets 6-4, 6-4, 6-3 à Roland-Garros lundi. «FAA» est le premier joueur du top 10 à être éliminé de l’édition 2023 du Grand Chelem parisien. Mais le Canadien de 22 ans n’avait pas caché qu’il n’arrivait pas dans sa meilleure forme physique. Il restait sur un forfait avant son quart de finale à Lyon la semaine dernière, à cause d’une épaule douloureuse. Auger-Aliassime, toujours conseillé sur terre battue par Toni Nadal, l’oncle et ex-entraîneur de Rafael Nadal, arrivait à Paris avec un seul match gagné sur ocre en 2023. Il y a un an, le Québecois s’était hissé en huitièmes de finale, où il avait poussé Nadal à ferrailler pendant cinq sets. Mais, à part en 2022, il a toujours perdu dès le premier tour, en 2020, 2021, et désormais 2023. Au deuxième tour, Fognini, qui vit son 16e Roland-Garros à 36 ans, affrontera l’Australien Jason Kubler (69e). AFP

