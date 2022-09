On le sait, l'ancienne championne de ski Lindsey Vonn était très amie avec Roger Federer. Elle lui a donc évidemment adressé un message via son compte Instagram: «C'est dur de croire au fait que tu te sois retiré, @rogerfederer. Tu as été un ami et quelqu'un que j'ai admiré pendant tant d'années. (…) Tu es une vraie personne de classe, sur et en dehors du court, et sans aucun doute le plus grand de tous les temps. Ta présence sur le court va me manquer mais je me réjouis de voir ce que le prochain chapitre de ta vie va t'apporter. Félicitations, Rog, pour tout ce que tu as réussi et pour tout ce que tu as donné en retour. Je te reverrai sur les pistes mon ami.»