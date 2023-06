Avant la finale de Roland-Garros – Novak Djokovic ne recule devant aucun sacrifice pour rester le meilleur Guidé par une curiosité illimitée, le Serbe cherche sans cesse des moyens d’optimiser sa performance. À 36 ans, sa démonstration contre Carlos Alcaraz a démontré que son emprise est toujours aussi grande. Jérémy Santallo Paris

Novak Djokovic avec son fameux patch collé sur le torse pendant ce Roland-Garros. keystone-sda.ch

On lui promettait l’enfer sur terre. Que même lui ne pourrait pas tenir la distance et la cadence sous les coups de canon de la petite merveille de Murcie. Mais Novak Djokovic, symbole ultime de la fusion entre la force mentale et l’endurance physique, reste plus que jamais un être qui «vous prend vos jambes avant de vous prendre votre âme», selon une formule devenue célèbre que lui avait consacrée Andy Roddick lors de l’US Open 2021, après les crampes de Jenson Brooksby, et que l’ancien joueur américain a ressuscitée vendredi sur Twitter.