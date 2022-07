Vainqueur de Wimbledon – Novak Djokovic retrouve la joie et sauve son année Le Serbe a définitivement évacué son traumatisme australien en remportant un septième titre à Church Road face à Nick Kyrgios. «Ce n’est pas une coïncidence.» Mathieu Aeschmann - Londres

Novak Djokovic a refait l’avion après sa victoire, en écho à sa réaction après son sublime passing-shot contre Jannik Sinner en quarts de finale. KEYSTONE

Les années passent, une décennie file et le dernier dimanche de Wimbledon ne change pas. Peu importe qui le bouscule, Novak Djokovic reste debout. Il absorbe la puissance adverse, minimise les risques, inhale la tension, grignote des centimètres de terrain jusqu’à devenir injouable. Depuis 2011, Nadal, Federer (3x), Anderson, Berrettini et désormais Kyrgios ont été confrontés à cette même impasse. Leur fougue s’est brisée contre une digue de tranquillité, un supplément de temps et d’assurance. Parfois ce sentiment d’inéluctable a besoin d’un coup de pouce du destin (2019) mais il finit toujours par s’imposer. Champion de Wimbledon pour la septième fois, Novak Djokovic semble avoir inventé un tennis sur herbe qui ne connaît pas l’urgence.