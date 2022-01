Tennis – Novak Djokovic s’exprime par la voix de son frère Lors d’une manifestation de soutien en Serbie organisée par le père du No 1 mondial, Djordje Djokovic a lu message de son frère. afp/Sport-Center

Le père de Novak, Srdan Djokovic, a organisé une manifestation de soutien devant l’Assemblée nationale, à Belgrade. AFP

À Belgrade, la famille de Novak Djokovic, qui passe sa deuxième nuit en Australie dans un centre de rétention de Melbourne après l’annulation de son visa, a organisé une manifestation de soutien.

«Il a rempli toutes les conditions nécessaires à son entrée et sa participation au tournoi qu’il aurait remporté bien sûr. Car il s’agit de Novak, le meilleur joueur de tennis et sportif du monde», a déclaré son père, Srdan, lors d’une conférence de presse.

«Jésus a été crucifié et soumis à beaucoup de choses, mais il a tenu et est encore vivant parmi nous. Novak est lui aussi crucifié de la même manière, lui, le meilleur sportif et homme du monde. Il tiendra bon», a estimé Djokovic senior.

De son côté, le frère de Novak, Djordje, a lu un message du No 1 mondial. Des paroles très spirituelles envoyées depuis le centre de rétention de Melbourne: «Dieu voit tout. La morale et l’éthique, les plus grands idéaux, sont des étoiles qui brillent vers l’ascension spirituelle. Ma grâce est spirituelle et la leur (ndlr: aux Australiens) est richesse matérielle.»

Avis divergents

Durant la manifestation, nombre de manifestants brandissaient des drapeaux serbes mais aussi des pancartes. «Ils ont peur du meilleur, stop au corona-fascisme», lisait-on sur l’une d’elles. Les habitants de la capitale avaient des opinions mitigées sur le périple de Novak Djokovic.

«Ils (ndlr: les Australiens) ne laissent pas entrer les gens d’un autre continent qui ont ne serait-ce que de la boue sur leurs chaussures, et encore moins quelqu’un qui n’a pas été vacciné. Je ne sais pas à quoi il (Novak) s’attendait», a déclaré de l’AFP Mihailo Kljajic, un stewart de 29 ans.

Mais d’autres étaient scandalisés. «C’est chaotique, fou et dégoûtant», a regretté Branka Vuksanovic, une retraitée.

Selon le journal «L’Équipe», la mère de Djokovic, Dijana, a également continué dans le champ de la spiritualité et a comparé son fils à un «agneau sacrificiel», avant de le qualifier de «révolutionnaire qui change le monde».

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.