Tennis – Novak Djokovic souffre, mais passe Le Serbe a battu le Français Quentin Halys, et s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi d’Adelaïde, en Australie. Le score: 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).

Novak Djokovic se sent bien en Australie. AFP

Novak Djokovic s’est imposé dans la douleur, jeudi, en deux sets remportés au tie-break, face au Français Quentin Halys, et s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi d’Adelaïde, en Australie. Le score: 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).

Le Serbe, tête de série numéro 1, affrontera le No 18 mondial canadien Denis Shapovalov au prochain tour, après avoir souffert contre Halys. Long à démarrer, le No 5 mondial de 35 ans s’est retrouvé mené 2-5 dans la première manche, avant de remonter la pente et de l’emporter. Halys, 64ème mondial «a joué comme un membre du top 10 aujourd’hui», a-t-il salué, estimant que ces deux tie-breaks étaient l’issue la plus «réaliste» à cette rencontre.

«En ce qui concerne mon jeu, je me sens bien sur le court.» Novak Djokovic

Novak Djokovic a notamment perdu son service d’entrée sous les yeux d’un public largement acquis à sa cause. Le lauréat du dernier tournoi de Wimbledon a dû attendre le huitième jeu pour renverser la vapeur et filer vers un premier tie-break dont il est sorti victorieux.

La deuxième manche a été aussi accrochée, mais c’est encore une fois le Serbe qui a eu le dernier mot dans le jeu décisif, alors que Quentin Halys avait sauvé deux balles de match à 5-4.

Le tournoi d’Adelaïde est une étape-clé dans la préparation de Novak Djokovic, qui briguera un dixième sacre à l’Open d’Australie dans la foulée, après en avoir été banni l’an dernier, à l’issue d’un imbroglio sur sa situation vaccinale.

Il part toutefois ultra-favori contre Denis Shapovalov, qui a perdu ses sept dernières confrontations contre «Djoko». Mais le Canadien est sur une bonne lancée, lui qui a mené son pays à la victoire lors de la dernière Coupe Davis.

Et il sort d’un match nettement moins accroché que son futur adversaire remporté 6-4 6-3 face à Roman Safiullin, issu des qualifications. «En ce qui concerne mon jeu, je me sens bien sur le court», a toutefois assuré Novak Djokovic.

