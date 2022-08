Novak Djokovic ne pourra donc pas participer à l’US Open, dont les agapes s’ouvrent ce lundi. L’entrée sur le territoire américain est interdite aux étrangers non vaccinés – point final, aucune exception possible. Et si John Millman a pu tranquillement traverser l’Atlantique alors qu’il était positif au Covid, c’est parce qu’il avait coché toutes ses doses. «Une personne guérie, qui a passé des tests négatifs, n’a pas le droit de participer, alors que moi oui. Aidez-moi à comprendre…»