Roland-Garros 2023 – Novak Djokovic, une première semaine qui lui ressemble tant Kosovo, patch, célébration: le Serbe a fait parler de lui lors de la première semaine. Mais il sait toujours élever son niveau quand il le faut. Jérémy Santallo - Paris

Novak Djokovic a fait le show lors de sa rencontre du 3e tour à Roland-Garros, vendredi à Paris. keystone-sda.ch

Lorsqu’il a expédié son retour de coup droit croisé gagnant pour déborder Davidovich Fokina et prendre définitivement les commandes à deux sets à zéro (7-6 7-6), vendredi au 3e tour de Roland-Garros, Novak Djokovic aurait pu jubiler instantanément. On aurait aimé qu’il le fasse, parce que son inspiration géniale, et cruelle pour le valeureux espagnol en face, le méritait. Mais au lieu de ça, «Nole» a laissé filer quelques secondes et marché vers sa chaise. Avant de se laisser aller à une célébration hystérique.